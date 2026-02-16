Burza wokół Sabalenki i Świątek. Żądają kary. A teraz taki komunikat

Tomasz Brożek

Choć Iga Świątek i Aryna Sabalenka opuściły tegoroczną rywalizację w turnieju WTA 1000 w Dubaju, to właśnie wokół nich jest najgłośniej na starcie imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A to wszystko właśnie ze względu na ich nieobecność. Korzysta na niej rozstawiona z numerem jeden Jelena Rybakina, która złożyła otwartą deklarację, wysyłając jasny komunikat do Polki i Białorusinki. Chodzi o ranking WTA.

Po turnieju w Dosze - który wygrała Czeszka Karolina Muchova, ogrywając w wielkim finale reprezentantkę Kanady Victorię Mboko - czas na rywalizację w imprezie WTA 1000 w Dubaju. W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zabraknie dwóch czołowych rakiet świata - Aryny Sabalenki oraz Igi Świątek. Ich absencja wywołała ogromne poruszenie.

Swoje oburzenie wyrażał otwarcie między innymi dyrektor turnieju Salah Tahlak, wprost domagając się dotkliwych konsekwencji dla Polki oraz Białorusinki.

- W piątek wieczorem spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny i Igi. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu (jako oficjalny powód podała zmianę w harmonogramie - przyp. red.), a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da - mówił szef zawodów, cytowany przez serwis Thenationalnews.com.

WTA Dubaj. Pogoń za Świątek i Sabalenką. Rybakina zabrała głos

Pod nieobecność swoich największych rywalek najwyżej rozstawioną zawodniczką w drabince zmagań w Dubaju będzie obecnie trzecia w rankingu WTA Jelena Rybakina. Kazaszka nigdy wcześniej nie była plasowana wyżej, ale ma chrapkę na więcej.

Iga Świątek już znajduje się w zasięgu ręki 26-latki, która traci do niej jedynie 280 punktów. O 3 347 "oczek" wyprzedza ją natomiast Aryna Sabalenka. Ale Jelena Rybakina zapytana o tę kwestię wprost, złożyła jednoznaczną deklarację - chce wspiąć się na sam szczyt, obejmując fotel liderki światowego rankingu.

Cóż, to na pewnie jest mój cel. Ale wszystko zależy oczywiście od tego, jak inne zawodniczki będą sobie radzić i od tego, jakie będą wyniki. Mamy wiele turniejów. Trzeba doganiać stawkę i iść do przodu
zadeklarowała reprezentantka Kazachstanu, cytowana przez portal "Tennis365"

I dodała: - Na pewno taki mam cel, by iść jeszcze wyżej w rankingu, by wygrać kolejny Wielki Szlem. I zobaczymy, jak rozwinie się ten sezon.

Domagają się ukarania Świątek i Sabalenki, w Rosji aż huczy. "Olały pracę"

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
