Pod koniec listopada "Sports Illustrated" ogłosił zwycięzców swojego tenisowego rankingu. MVP mijającego sezonu została Iga Świątek , a trenerem 2023 roku Tomasz Wiktorowski . "O ile nie zachodzi jakiś statystyczny błąd lub rażące zniekształcenie, MVP to zawodniczka, która zakończy sezon na pierwszym miejscu . Co prawda w tym roku ktoś inny wygrywał każdy z czterech głównych turniejów - i gratulujemy im wszystkim - ale jak można nie przyznać tej nagrody zawodniczce na szczycie notowania? " - tłumaczono, przypominając, że Polka wygrała Roland Garros, jeden z czterech Wielkich Szlemów.

To nie był jej najlepszy rok, ale był cholernie dobry. I przypominamy, że jest talentem pokoleniowym

Teraz duet Świątek - Wiktorowski został uhonorowany po raz drugi. Przyznano nagrody pod egidą WTA . Polka otrzymała tytuł najlepszej tenisistki, a jej szkoleniowiec triumfował w swojej kategorii. Po wszystkim Iga nagrała krótkie wideo , w którym podziękowała za wyróżnienie. "Jestem bardzo wdzięczna, że WTA wybrało mnie zawodniczką roku, a mojego trenera szkoleniowcem roku. Wykonujemy niesamowitą pracę, co po prostu widać w wynikach " - powiedziała.

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Wybór WTA krytykowany. Chodzi o nagrodę dla Igi Świątek

Portal "tennisuptodate.com" alarmuje o kibicach, którzy w sieci dają "upust emocjom" po ogłoszeniu nagród dla najlepszej tenisistki i najlepszego trenera mijającego roku. Część z nich gratuluje Idze Świątek, ale są też tacy, którzy wynik uznają za niesprawiedliwy. Przywołują osiągnięcia Coco Gauff (3. WTA, zwyciężczyni US Open 2023) i Aryny Sabalenki (2. WTA, wygrała w Australian Open 2023), sugerując, że to być może one powinny triumfować.