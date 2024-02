Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego awansowała w Dubaju do półfinału . Tam jej piękny sen przerwała Rosjanka Anna Kalinska , która z kolei w finale musiała uznać wyższość Włoszki Jasmine Paolini. Świątek po swoim występach zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym odniosła się do ostatnich wydarzeń na korcie. Zdradziła, że cieszy się z faktu, iż po intensywnych tygodniach czeka ją teraz odpoczynek i spokojne treningi.

Nasza gwiazda ładuje baterię przed zmaganiami w Indian Wells, które rozpoczną się 6 marca. Reprezentantka Polski wygrała ten turniej dwa lata temu, a w tym roku zapewne będzie jedną z głównych faworytek do końcowego zwycięstwa. Co ciekawe, w sieci pojawiła się już informacja związana z rozgrywkami Miami Open, które z kolei odbędą się w dniach 19-31 marca.

"O mój Boże, co za okropna okładka. Aryna, Iga i Jelena wyglądają na wkurzone", "Makabryczny dobór zdjęć", "Kto wykonał ten projekt? Co zrobiłeś z Jeleną i Igą? Dlaczego Jelena wygląda, jakby miała się udusić, a Iga miałaby jakąś alergię skórną? Aryna jest wkurzona. Skóra Jessiki została poddana photoshopowi i tylko Coco się uśmiecha i wygląda naprawdę ładnie", "Jest tylko uśmiechnięta Coco Gauff. Wszyscy inni wyglądają na wkurzonych", "Jest mnóstwo zdjęć do wyboru, ale ktoś zrobił coś takiego, no, to nie jest celowe", "Wiemy, kto jest Waszym faworytem... Brak profesjonalizmu. Ktokolwiek przyjął projekt, powinien stracić pracę" - komentowali plakat kibice na platformie X.