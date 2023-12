Burza wokół Igi Świątek, a teraz to. Jennifer Lopez nawet się nie kryła

Iga Świątek przyjechała do Cancun jako jedna z faworytek do wygrania prestiżowego turnieju. I swoją pracę wykonała w stu procentach, bowiem nie tylko tryumfowała w rozgrywkach, ale także wróciła na pierwsze miejsce w światowym rankingu WTA.

Co ciekawe, wiele w mediach mówiło się o spotkaniu tenisistek na krótko przed startem turnieju. Otóż z racji, iż był to koniec sezonu, najlepsze sportsmenki kobiecego touru wybrały się na wyjątkową sesję zdjęciową. Każda z pań przyszła na plaże w Cancun w długiej sukni. Furorę zrobiła "Biało-Czerwona", która w przeciwieństwie do rywalek zrezygnowała z bieli i postawiła na czerwoną, długą kreację od polskiej projektantki Magdy Butrym. Kibice zastanawiali się, co było powodem takiej decyzji zawodniczki. Sama zainteresowana w końcu zabrała głos i ucięła wszelkie spekulacje.