Chciałabym bardzo podziękować mojemu zespołowi i mojej rodzinie, bo nieczęsto widzę na trybunach tatę. Dziękuje zatem za przybycie i wsparcie. Mieliśmy sporo wzlotów i upadków w tym sezonie, ale to trofeum jest dla was. Pracując wspólnie w ten sposób, z pewnością będzie ich więcej

Associated Press / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka lepsza od Igi Świątek. Ostre reakcje fanów