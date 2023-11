Burza w Cancun. Świątek atakuje władze kobiecego tenisa. Jest odpowiedź szefa WTA

Kort oddany do użytku ledwie dwa dni przed turniejem, fatalna jakość nawierzchni, brak kibiców na trybunach. Do tego warunki atmosferyczne torpedujące rywalizację - wiatr i deszcz. Tak wyglądają realia WTA Finals 2023.

Nic zatem dziwnego, że frustracja najlepszych ośmiu zawodniczek mijającego roku jest ogromna. Nie zamierzają tego kryć, dając upust irytacji na pomeczowych konferencjach prasowych i w mediach społecznościowych.

WTA Finals 2023 w Cancun. Iga Świątek mówi o wstydzie, szef kobiecego tenisa odpowiada

Krytyka nie dotyczy jednak wyłącznie zmagań w Cancun. Chodzi o całokształt działań władz WTA. Głos w tej sprawie zabrała również Iga Świątek.

- Zmiany regulaminu turniejów nakładają na zawodniczki coraz więcej obciążeń. Ma być więcej obowiązkowych turniejów, w tym dwutygodniowych, co wpływa na brak możliwości odpoczynku. Sezon jest coraz dłuższy, a nas nikt o zdanie w tych sprawach nie pyta. Otrzymujemy tylko informacje do WTA, że zostały podjęte takie decyzje. Tak nie może być. Zresztą nie jest to tylko moje zdanie, że w tej kwestii coś musi się zmienić - mówiła Polka po spotkaniu z Coco Gauff.

- Zdaję sobie sprawę, że decyzję o grze tu podjęto bardzo późno, ale marketing musi być lepszy. Właściwie to trochę wstyd, że gramy przy w połowie pustych trybunach. To powinno być święto tenisa, a jest jak jest - dodała Iga, odnosząc się już bezpośrednio do organizacji turnieju w Cancun.

W czwartek na powtarzające się zarzuty odpowiedział dyrektor WTA, Steve Simon.

"To jasne, że nie jesteście zadowolone z decyzji o byciu tutaj w Cancun. Rozumiem to i wasz głos został usłyszany. Wiem, że nie jest to miejsce, w którym spodziewałyście się być, ale decyzja o tej lokalizacji została podjęta na podstawie szeregu skomplikowanych czynników. To nie jest idealna impreza. Rozumiem, że warunki są trudne i WTA oczywiście bierze za to odpowiedzialność" - to treść oświadczenia Amerykanina, który na czele WTA stoi od ośmiu lat.

Simon zapewnił też, że w przyszłym sezonie tenisistki o wszystkich zmianach w kalendarzu gier i regulaminach będą informowane z wyprzedzeniem.

Świątek pozostaje liderką grupy B w tegorocznym WTA Finals. To efekt wygranych spotkań z Marketą Vondrousovą i Coco Gauff. Ostatni mecz fazy grupowej raszynianka rozegra w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Naprzeciw niej stanie Tunezyjka Ons Jabeur.

