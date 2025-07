Burza po Wimbledonie. Mocny cios w Świątek. W tle Sabalenka

Kilka dni temu Iga Świątek stała się posiadaczką szóstego wielkoszlemowego tytułu. Co więcej, wywalczyła go w ramach tegorocznego Wimbledonu, czyli imprezy, która dotychczas nie była dla niej łaskawa. Teraz raszynianka pewnie przeszła wszystkie rundy głównej drabinki, aby na koniec rozgromić Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Co by jednak było, gdyby w kluczowym starciu zameldowała się Aryna Sabalenka? Według byłej liderki rankingu WTA Karoliny Pliskovej, mecz ten mógłby wyglądać zupełnie inaczej.