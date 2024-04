Jest to całkowicie niezgodne z duchem i celem kobiecego tenisa oraz samej WTA. W pełni doceniamy znaczenie poszanowania różnorodnych kultur i religii. Z tego powodu, a nie pomimo tego, sprzeciwiamy się przyznaniu Rijadowi tego turnieju. To nie tylko kraj, w którym kobiety nie są postrzegane jako równe, to także kraj, w którym obecne jest prawo dotyczące męskiej opieki, zasadniczo czyniące kobiety własnością mężczyzn

WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Burza po ogłoszeniu decyzji. Iga Świątek zabrała głos

- Przenosimy się do Arabii Saudyjskiej, co jest tak dużą zmianą, jaką tylko można zrobić. Może poza przeniesieniem turnieju do Korei Północnej - stwierdziła legendarna tenisistka cytowana przez portal tennisuptodate.com.

Po czym dodała: - Słyszałem, jak zawodnicy mówili, że "nie chcą mieszać się w politykę". Ale sam wyjazd do Arabii Saudyjskiej jest tak polityczny, jak tylko się da. Witamy w świecie sporctu. Sport ma charakter polityczny i był w czołówce zmian społecznych. W Arabii nic nie dzieje dzieje bez błogosławieństwa Mohammeda bin Salmana. To on decyduje, co się dzieje, a co nie. Jesteśmy trochę egoistyczni, myśląc, że możemy coś zmienić, ale kto wie? Tenisiści muszą to uszanować, to oni rywalizują.