Burza po tym oświadczeniu Świątek z Paryża. Poważne zarzuty dla Polki

Iga Świątek jest już w Paryżu, gdzie przygotowuje się do udziału w wielkoszlemowym Roland Garros (24 maja - 7 czerwca). Prosto z Francji udostępniła na swoim profilu oświadczenie, w którym wypowiedziała się na temat przypadającego na 19 maja Światowego Dnia Fair Play.

"To dobra okazja, aby przypomnieć sobie o wartościach, które powinny definiować nas nie tylko jako sportowców, ale przede wszystkim jako ludzi: szacunku, uczciwości, solidarności. Fair Play to postawa, która kształtuje nasze relacje i decyzje. A co dla Ciebie oznacza Fair Play?" - przekazała w opisie do nagrania.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo życzliwych i sympatyzujących z tenisistką komentarzy. Jednak nie u wszystkich przekaz Świątek wywołał tyle pozytywnych emocji. Dla niektórych stał się okazją do przytyków, uszczypliwości i zarzutów.

Zarzuty pod adresem Świątek. "To nie mieści się w głowie"

"Iga Świątek, która nie przeszła testu dopingowego na zakazaną substancję poprawiającą wydolność i regularnie próbuje przeszkadzać i rozpraszać swoje przeciwniczki, promuje Dzień Fair Play. To nie mieści się w głowie" - tak nagranie Igi Świątek komentuje na platformie X komentator tenisa oraz padla, popularny youtuber Pavvy G.

Jego słowa to nawiązanie do sytuacji z 2024 roku, kiedy to w organizmie Polki wykryto śladowe ilości zabronionej substancji. Ostatecznie jednak Świątek została oczyszczona z zarzutów. Śledztwo wykazało, że pozytywny wynik testu był efektem zanieczyszczenia przyjmowanego przez nią produktu (melatoniny). Tenisistka przyjęła karę trzech miesięcy zawieszenia, a sprawa została zamknięta przed ITIA.

Internauci kierują jednak pod adresem trzeciej rakiety świata jeszcze inne zarzuty. Przekonują, że ona sama nie zawsze zachowuje się na korcie fair.

"Z całą sympatią do Igi, to jednak bywały sytuacje jak z Navarro czy Sakkari z podwójnym odbiciem, gdzie mi zabrakło przyznania się do podwójnego odbicia, co spowodowało spore zamieszanie", "Przestań robić jakiś dziwny taniec przy siatce na starcie meczu. Wygląda to idiotycznie. Tak na serio o fair play to się nie mówi, tylko pokazuje" - czytamy w komentarzach.

Życzę jej wygranych, ale z tym fair play, to trochę śmiesznie. Podwójne odbicia, machanie rakietami, podnoszenie rakiety tuż przed serwem przeciwnika. Do fair play to jej daleko

Burzliwa dyskusja trwa, bowiem do głosu dochodzą też obrońcy Świątek. Dla nich oskarżenia brzmią absurdalnie i są wyolbrzymione. "Piszecie o tych rzeczach, jakby co najmniej kilka razy na mecz to wszystko robiła, a dosłownie są to jakieś pojedyncze przypadki na przestrzeni sezonów" - podsumowuje temat jedna z fanek.





