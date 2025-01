Burza po tym, co napisali o Idze Świątek. Legenda grzmi. "Wstydźcie się"

Nie do wiary, jakie artykuły pojawiły się w sieci po meczu Igi Świątek. Jelena Dokić grzmi, stanęła po stronie Polki

Po tym wywiadzie w zagranicznych mediach o Polce zrobiło się głośno. Niektóre portale postawiły na dość... mocne tytuły, aby opisać sytuację, która miała miejsce na korcie po meczu Świątek. "Jedna odpowiedź gwiazdy Australian Open wzbudziła gniew całego stanu... i nawet 'Demon' został w to wciągnięty" - brzmiał tytuł na foxsports.com. Słowo “demon" zostało tu użyte nie bez powodu - jest to nawiązanie do pseudonimu Alexa de Minaura, który po pytaniu o kawę w Australii przyznał rację Idze Świątek i stwierdził, że najlepszą kawę wypić można właśnie w Sydney.

W dalszej części wpisu była już tenisistka pozwoliła sobie przytoczyć konkretny przykład, a więc sytuację z Igą Świątek, która zapytana została o opinię na temat australijskiej kawy po meczu z Rebeccą Sramkovą. "Zamieniliście zabawny moment z pięciokrotną mistrzynią wielkiego szlema i numerem 2. świata Igą Świątek w sensacyjny i fałszywy tytuł, a ona nie mogłaby być milszą osobą. Nazywacie śmieszne momenty niezręcznymi. Przez was numer dwa świata wypada okropnie. Sprawiliście, że należałoby ją nienawidzić za to, że zażartowała o kawie z Melbourne. Wstydźcie się. Przypomnę tylko, że żart lub zabawny moment nie jest powodem do pisania artykułów, które potencjalnie mogą negatywnie wpłynąć na czyjąś reputację. Zabawna wypowiedź to nie to samo, co niezręczny wywiad. Czas to przerwać" - przyznała.