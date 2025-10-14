Iga Świątek nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach dotyczących świata tenisa. Dlatego nikogo nie zdziwiło, że to właśnie ona jako pierwsza odważyła się głośno powiedzieć, że kalendarze turniejów WTA i ATP są zbyt napięte, a zawodnicy pozbawieni są chwili wytchnienia. Podczas China Open Polka otwarcie przyznała, że sezon jest zbyt długi i wyniszczający.

"Kiedy patrzę na harmonogram, myślę, że gramy za dużo, a ten harmonogram jest szalony. Myślę, że ludzie są bardziej zmęczeni. Z pewnością swing azjatycki jest najtrudniejszy, bo czujesz, że sezon się kończy, ale wciąż musisz się starać. Jest dużo kontuzji, bo sezon jest zbyt długi" - mówiła Świątek, wywołując dyskusję, która rozlała się po całym środowisku tenisowym.

Aleksandar Vukic - Marko ToPo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Casper Ruud odpowiada Novakowi Djokoviciowi. Podziela zdanie Igi Świątek

Nie wszyscy jednak podzielają jej zdanie. Głos zabrał między innymi Novak Djoković, który częściowo zgodził się z Polką, ale zwrócił uwagę na inny aspekt sprawy. Serb, znany ze swojego pragmatycznego podejścia do kariery, zaznaczył, że zawodnicy sami decydują o tym, ile i gdzie grają. "To sport indywidualny, więc trzeba podejmować decyzje. Niektórzy mówią o narzuconych zasadach, ale przecież można zrezygnować z bonusów czy meczów pokazowych. To kwestia priorytetów" - stwierdził Djoković, dodając, że on sam w tym momencie kariery nie goni już za rankingami, a skupia się na czerpaniu przyjemności z gry.

Teraz do dyskusji włączył się także partner mikstowy Igi Świątek z tegorocznego US Open, Norweg Casper Ruud, który postanowił bronić Polki i jednocześnie zwrócić uwagę na istotny problem finansowy. Ruud przyznał, że Djoković ma co prawda rację w kwestii wolnego wyboru, ale sytuacja wygląda inaczej w przypadku młodszych zawodników, którzy wciąż budują swoją pozycję.

"Oczywiście, Novak ma rację. Ma większe doświadczenie niż ktokolwiek inny. Jasne, można wybierać turnieje, bo nie jesteśmy zatrudnieni przez ATP, ale istnieje motywacja ekonomiczna do gry. Nie można pominąć żadnego Mastersa 1000, jeśli chcesz zachować bonusy" - tłumaczył Norweg, cytowany przez portal "Tennis365".

Ruud dodał, że nawet czołowi zawodnicy, choć dobrze zarabiają, ponoszą ogromne koszty związane z podróżami i utrzymaniem sztabu. "Jeśli jesteś w pierwszej dziesiątce czy piętnastce, zarabiasz dużo, ale też wydajesz dużo. Nie chcesz tracić pieniędzy, jeśli nie musisz" - podkreślił, zaznaczając, że sezon jest zbyt długi i obciążający dla organizmu.

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

Novak Djoković DAVID GRAY / AFP AFP

Casper Ruud AFP