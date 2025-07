Burza po słowach rywalki Świątek. Zaproszenie na randkę, a teraz szalona reakcja

Kanadyjska tenisistka Leylah Fernandez rywalizuje obecnie w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Myślami jest już jednak zapewne - przynajmniej myślami - w Montrealu. Przy okazji rozgrywanego w swojej ojczyźnie "tysięcznika" 22-latka chce bowiem... udać się na randkę. Ba, w tym celu zorganizowała już nawet "casting", zorganizowany za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Wiecie, co chciałabym zrobić? Pójść na randkę. Nie jestem fanką aplikacji randkowych, więc zrobię to po swojemu. Wybiorę się na randkę na godzinę w Montrealu. Jeśli chcesz pójść ze mną, wyślij mi wiadomość, napisz mi coś o sobie. Do zobaczenia! - ogłosiła Leylah Fernandez za pośrednictwem Instagrama.

I dodała: - Będzie fajnie, prawda? To nie żart. Naprawdę zamierzam pójść na randkę w Montrealu, więc nie czekaj i napisz do mnie. Czas, by wykorzystać swoją szansę.

Leylah Fernandez szuka kandydata na randkę. Szalona reakcja na wpis Kanadyjki

Od tamtego wpisu minął już niemal tydzień. Po wygranej 6:3, 6:3 z Australijką Mayą Joint w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie Leylah Fernandez podzieliła się jednak z fanami aktualizacją w tej sprawie, ujawniając pierwsze reakcje na jej wpis. Jak się okazuje, 22-latka spotkała się z wręcz szalonym odzewem. Zdecydowanie będzie miała z kogo wybierać kandydata na pierwszą randkę.

- Było mnóstwo odpowiedzi. Myślę, że w pierwszych dniach otrzymałam może ponad 100 wiadomości. Mam więc wiele możliwości. Otrzymałam wiele odpowiedzi ze strony innych sportowców, włącznie z tymi, z którymi byłam rok temu na igrzyskach. Mówili mi: "Wiemy jak się czujesz" lub "Gdy miałem 22 lata, także nie byłem jeszcze na żadnej randce". W tym wieku albo się uczymy, albo jeździmy na zawody sportowe, więc czytając te wiadomości, nie tylko czułam się lepiej, ale też miłe było to, że mogliśmy odbyć takie rozmowy - stwierdziła Leylah Fernandez, cytowana przez portal Tennisuptodate.

22-latka zaznaczyła, że pomysłodawcą całej akcji był jej tata, który teraz najprawdopodobniej będzie musiał zaakceptować wybór partnera, z którym jego córka wybierze się na randkę.

- Mój tata wprost zapytał mnie, czy byłam już na randce, a ja powiedziałam, że nie. Nigdy nie miałam na to czasu i nikt mnie o to nią zapytał, nie wiem dlaczego. Zasugerował więc, żebym wrzuciła filmik na Instagram i umówiła się na randkę w Montrealu, gdzie poczuję się jak w domu, co będzie dla mnie bardziej komfortowe - ujawniła znana zawodniczka.

Jedną z jej potencjalnych rywalek w turnieju WTA 1000 w Montrealu będzie Iga Świątek, która już przyleciała do Kanady, gdzie powitali ją organizatorzy imprezy. Dla polskiej tenisistki będzie to pierwszy turniej po wygranym Wimbledonie.

Leylah Fernandez PAUL CROCK / AFP AFP

Iga Świątek DAISUKE URAKAMI AFP

Polsat Sport Polsat Sport