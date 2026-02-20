Burza po słowach ojca Świątek ws. relacji z Abramowicz. Widzi to cały świat

Artur Szostaczko, który szkolił Igę Świątek na początku jej kariery, oraz ekspert Lech Sidor nagrali trwający ponad dwie godziny podcast w ramach "Trzeciego Serwisu". Jednym z poruszonych przez nich wątków był ten dotyczący wieloletniej współpracy tenisistki i psycholog Darii Abramowicz.

"Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. I na wspólne wakacje są wyjazdy i na mecze, dlatego wiesz... ale, zawszę mówię ale. Jeśli Idze to pasuje, to ja jej nie będę tego odradzał. Dlatego ludzie muszą zrozumieć. Ja mogę powiedzieć swoje zdanie, albo trochę być zdziwionym. Ale jeżeli zawodniczce drugiej, a wcześniej pierwszej na świecie - ma wygranych sześć Wielkich Szlemów... to co my możemy jej zaproponować czy doradzić?" - mówił Szostaczko.

Po Australian Open i Dosze nie widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów

Wideo dokumentujące tę wymianę zdań publicznie skomentował ojciec Igi, Tomasz Świątek. "Co żeście obaj osiągnęli, prawie nic, zajmijcie się swoimi ogonkami. G***o wiesz jeden z drugim w nogach śpisz" - napisał ze swojego profilu w mediach społecznościowych. Słowa te niosą się echem także po światowych mediach.

Światowa prasa reaguje na słowa Tomasza Świątka ws. Igi i Darii Abramowicz

"Ojciec Igi Świątek odpowiada ripostą na uwagi dotyczące psycholog" - opisuje Tennis World USA. Dodano, że Tomasz Świątek "ostro zareagował" na komentarz Szostaczki i Sidora, "wyrażając tym samym swoją frustrację i oburzenie ciągłą krytyką córki".

Artykuły opisujące sytuację w podobnym tonie pojawiły się też w innych światowych mediach, w tym m.in. w Tennis365, Tennis Tonic i Collegge Football Network. Portale kładą akcent na to, że choć polska tenisistka już nieraz zmieniała głównego szkoleniowca, stanowisko jej sztabowego psychologa od lat niezmiennie obsadzone jest przez jedną osobę, Darię Abramowicz.

Trzy grosze dorzuca Times od India. "Tomasz Świątek nie pozostał obojętny [na słowa trenera i eksperta - przyp. red.]. W bezpośredniej odpowiedzi online zaapelował do krytyków, aby skupili się na swojej pracy, zamiast oceniać zespół jego córki. Jego przesłanie było emocjonalne i jasne. Uważa, że komentarze przekroczyły pewną granicę. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy Iga Świątek wciąż jest jedną z najlepszych zawodniczek WTA Tour, mimo że sezon 2025 obfitował u niej w trudne momenty" - napisano.

"Ojciec Igi Świątek, Tomasz, w nietypowy sposób reaguje na krytykę, gdy zakwestionowano relację córki z psycholog Darią" - ogłasza z kolei serwis Sportskeeda. "Ojciec Świątek ostro skrytykował niedawną analizę dynamiki w teamie córki. Polka została oskarżona o zbytnią bliskość ze swoją psycholog Darią Abramowicz. (...) Były trener Świątek Artur Szostaczko i podcaster Lech Sidor nazwali Abramowicz 'szarą eminencją' jej zespołu. Ujawnili kilka osobistych faktów i opowiedzieli o jej silnym wpływie za kulisami" - podsumowano.

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press

