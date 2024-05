Burza po słowach Igi Świątek. Kolejna gwiazda w kontrze do Polki. Zdecydowane stanowisko

- Mam do was ogromny szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami będąc pod dużą presją, kiedy coś krzyczycie podczas wymiany, naprawdę trudno jest się skoncentrować. Zwykle o tym nie wspominam, bo chcę być zawodniczką, która pozostaje skupiona, ale to jest dla nas poważna sprawa. Całe życie walczymy o to, żeby być coraz lepszymi. Czasami trudno to zaakceptować. Stawka jest duża, a do wygrania jest wiele pieniędzy. Utrata kilku punktów może sporo zmienić. Proszę, jeśli możecie nas wspierać pomiędzy wymianami, ale nie w ich trakcie, tak byłoby wspaniale. Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie lubić, choć wiem, że francuska publiczność może mieć takich tenisistów, których nie lubi i ich wygwizduje. Ale kocham was i zawsze uwielbiam tu grać, więc kontynuujmy to - w ten sposób Iga Świątek wypowiedziała się po meczu z Naomi Osaką .

Reklama