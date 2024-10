Burza po oświadczeniu Igi Świątek. Nagle odzywa się Tomaszewski. I ostrzega

Jan Tomaszewski przestrzega Igę Świątek. I patrzy w stronę Darii Abramowicz

W oświadczeniu Iga podkreśliła świadomość wagi kroku, na jaki się decyduje. Podziękowała również Wiktorowskiemu za jego wkład w jej sukcesy. Zadbała o to, by nie postawić szkoleniowca w złym świetle.

- Jestem całym sobą za Igą - deklaruje z entuzjazmem Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". - Ona stała się już nie dziewczynką do odbijania piłki, ale pierwszą damą światowego tenisa. Uważam, że to jest dobra decyzja, która pozwoli jej utrzymać się bardzo długo na szczycie.

- W 100 procentach się zgadzam, coś tutaj nie gra - mówi Tomaszewski - Pan Kazimierz (Górski - przyp. red.) ciągle nam powtarzał: porażki są wliczone w sukces, tylko z tych porażek trzeba wyciągać wnioski. Iga ostatnio była naładowana i przegrywała. Raz się zdarza, bo to inna nawierzchnia itp. Natomiast jeśli się to powtarza, to coś tu nie gra. I to jest wspólna wina.