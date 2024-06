Burza po meczu Igi Świątek. Padły porażające słowa. Szokujące wyznanie

To, co zrobiła Iga Świątek w niedzielnym meczu czwartej rundy Rolanda Garrosa z Anastazją Potapową odbiło się szerokim echem. Polska tenisistka wręcz zmiażdżyła Rosjankę, rozbijając ją 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Był to najkrótszy mecz w karierze liderki rankingu WTA , która po prostu ośmieszyła swoją rywalkę, oddając jej łącznie zaledwie 10 punktów.