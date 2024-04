Burza po kluczowej decyzji dla Igi Świątek. Sypią się gromy. Już wieszczą najgorsze

Wielkie dyskusje po decyzji WTA. Iga Świątek zagra w Arabii Saudyjskiej

Zniesmaczenia takim rozwiązaniem nie kryły między innymi dwie legendarne tenisistki - Chris Evert i Martina Navratilova, które wspólnie opublikowały na łamach "Washington Post" artykuł zatytułowany "Nie pomagałyśmy w budowaniu kobiecego tenisa po to, by mógł być wykorzystywany przez Arabię Saudyjską" . Obie zawodniczki niezwykle krytycznie wypowiedziały się w nim o decyzji WTA o powierzeniu organizacji tak prestiżowego turnieju akurat Saudyjczykom.

"Jest to całkowicie niezgodne z duchem i celem kobiecego tenisa oraz samej WTA. W pełni doceniamy znaczenie poszanowania różnorodnych kultur i religii. Z tego powodu, a nie pomimo tego, sprzeciwiamy się przyznaniu Rijadowi tego turnieju. To nie tylko kraj, w którym kobiety nie są postrzegane jako równe, to także kraj, w którym obecne jest prawo dotyczące męskiej opieki, zasadniczo czyniące kobiety własnością mężczyzn

Problem z organizacją WTA biorącą te pieniądze, polega na tym, że przenosi ona odpowiedzialność za obronę praw kobiet i LGBT na poszczególne zawodniczki. Jednocześnie w tym samym czasie oczekuje się, że trafią do środowiska, w którym zawodniczki LGBT nie mogą funkcjonować zgodnie z prawem, polityką i praktyką rządu Arabii Saudyjskiej. To z pewnością niegodziwa sytuacja dla zawodniczek, od których oczekuje się wypowiedzi w sprawi praw człowieka w Arabii Saudyjskiej, podczas gdy saudyjski rząd zezwala na zamiar zabójstwa osób, które właśnie to robią

I dodaje: - Jeśli będziesz narzekał, pójdziesz do więzienia. To stawia WTA i tenisistki w bardzo złej sytuacji. Gdy narzekasz na warunki w zakresie praw kobiet, to lądujesz w więzieniu i jesteś torturowany. A więc która zawodniczka chce usłyszeć pytanie dotyczące obrończyń praw kobiet, które przebywają w więzieniu, podczas gdy one grają w tenisa? Jakakolwiek wysoka jest nagroda pieniężna, stawia ich to w bardzo trudnej sytuacji moralnej oraz etycznej.