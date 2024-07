Burza po decyzji Hurkacza. Interweniowała Iga Świątek, nagły telefon do "partnera"

Nieprzemyślana decyzja Hurkacza? Polska straciła szanse na medale, kibice oburzeni

Kibice wiele obiecywali sobie po występach polskich tenisistów i to nie tylko w rozgrywkach singlowych. Iga Świątek miała rywalizować w duecie z nim także w mikście, a decyzja wrocławianina zmusza 23-latkę do rezygnacji. Hubert Hurkacz nie będzie w stanie grać z nią w Paryżu, a dotychczasowy zmiennik, Jan Zieliński, który wygrał w tym roku Wimbledon i Australian Open w kategorii mikstowej, nie będzie mógł zastąpić wrocławianina. Wszystko przez przepisy .

Zieliński postrzegany był za najlepszego kandydata, do zastąpienia Hurkacza. By było to możliwe, musiałby zagrać w singlu lub deblu, a w tym drugim miał wystąpić w parze właśnie z kontuzjowanym wrocławianinem, co nie dojdzie do skutku. Tym samym 27-latek nie będzie mógł rywalizować w Paryżu o kolejne sukcesy.