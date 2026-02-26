Tenis od lat uchodzi za jedną z najdroższych dyscyplin sportowych świata, w której zawodnicy już od najmłodszych lat muszą inwestować spore pieniądze, aby dotrzeć na szczyt. Sprzęt, sztab szkoleniowy, podróże i wpisowe na turnieje pochłaniają ogromne środki, a każdy mecz jest na wagę złota - nie tylko sportowo, ale i finansowo. Emocje sięgają zenitu, zwłaszcza podczas wielkoszlemowych imprez, gdzie stawka jest zdecydowanie najwyższa. Nic więc dziwnego, że presja bywa trudna do udźwignięcia. Po przegranym ćwierćfinale tegorocznego Australian Open z Eliną Switoliną Coco Gauff dała upust emocjom i tuż po zejściu z kortu zniszczyła swoją rakietę.

Amerykanka nie była jednak świadoma, że wszystko nagrywają obecne w pomieszczeniu kamery. Obraz roztrzaskanej rakiety obiegł świat, bo incydent został uchwycony w transmisji na żywo. W świecie tenisa rozpętała się burza, a sama zawodniczka nie kryła rozczarowania. "Próbowałam pójść tam, gdzie nie ma kamer. (...) Czuję, że niektórych momentów nie trzeba pokazywać. Wydaje mi się, że jedynym prywatnym miejscem w tym turnieju jest szatnia" - mówiła na konferencji prasowej.

Po tym zdarzeniu gwiazdy z Igą Świątek i Novakiem Djokoviciem na czele poruszyły temat prywatności tenisistów poza kortem. Oboje zgodnie podkreślali, że zawodnikom potrzebna jest przestrzeń tylko dla siebie, szczególnie tuż po przegranych meczach, gdy emocje są największe. Ich zdaniem nie wszystko powinno być elementem telewizyjnego widowiska.

Władze posłuchały gwiazd tenisa po skandalu na Australian Open. Przełomowa decyzja

Teraz doczekali się reakcji ze strony władz. Organizatorzy turnieju ATX Open w Austin wsłuchali się w głos zawodników i zdecydowali się na ciekawy, innowacyjny krok. Stworzyli specjalne pomieszczenie, w którym gracze będą mogli rozładować frustrację bez obecności kamer.

"Przedstawiamy ATX Open Rage Room - pierwszy tego typu pokój, w którym zawodnicy mogą prywatnie wyrazić swoją frustrację lub emocje w bezpiecznym środowisku bez kamer" - napisano w komunikacie na platformie X. To rozwiązanie może stać się nowym standardem i wyraźnym sygnałem, że w świecie wielkiego tenisa coraz częściej mówi się nie tylko o wynikach, ale także o komforcie psychicznym sportowców.

Coco Gauff CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek AFP

Novak Djoković IZHAR KHAN AFP

