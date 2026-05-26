Nie oszukujmy się, gdyby Iga Świątek przegrała mecz pierwszej rundy Roland Garros z 17-letnią Emerson Jones byłaby to gigantyczna sensacja. Nic tego w stolicy Francji nie miało jednak miejsca. Polka przekonująco pokonała nastoletnią Australijkę 6:1, 6:2 i awansowała do drugiej rundy zmagań, gdzie czeka już na nią Czeszka Sara Beljek.

- To nie mógł być wielki sprawdzian formy Igi. Przede wszystkim jej rywalka, przed poniedziałkowym starciem, nie rozegrała żadnego meczu na mączce w tym sezonie. W tym roku Idze zdarzały się jednak mecze pierwszej rundy, kiedy nie wychodziła na kort tak spokojna, stabilna i regularna jak tym razem - podkreślił dla Interia Sport Michał Dembek.

Forma z Rzymu nie zniknęła. Są powody do optymizmu

Pojedynek z Australijką to już historia, ale nie da się przejść obojętnie obok tego, że kibice dawno nie widzieli tak pewnie poczynającej sobie na korcie Świątek. Jeszcze miesiąc temu w Stuttgarcie czy Madrycie oraz wcześniej na kortach twardych Raszynianka potrafiła się męczyć ze znacznie niżej notowanymi rywalkami. Teraz wreszcie wróciła Świątek, która nie potrzebuje dużo czasu, by pokonać znacznie niżej notowane od siebie przeciwniczki.

- Generalnie możemy być pozytywnie nastawieni. Tak jak w Rzymie widzieliśmy znaczący trend zwyżkowy w formie Igi, tak w poniedziałek w Paryżu widać było, że ta tendencja jest kontynuowana. Oczywiście mogło być jeszcze lepiej, bo w drugim secie Polka przegrała dwa gemy głównie przez własne błędy, ale musimy też mieć poprawkę co po drugiej stronie siatki zaprezentowała rywalka. Na pewno koncentracja trochę siadła, a poza tym przy tym upale nie jest łatwo utrzymać cały czas najwyższy poziom - zwrócił uwagę nasz rozmówca.

Roig budzi u Świątek szacunek. Oto powód

Roland Garros jest czwartym turniejem, w którym w boksie Igi jako główny szkoleniowiec zasiada Francisco Roig. Gdy na początku wiosny Świątek zakończyła współpracę z Fissettem nie brakowało głosów, że Belg pozwolił tenisistce "wejść sobie na głowę", co kosztowało go zakończenie współpracy. W przypadku Roiga nie ma nowy o takim scenariuszu. Efekty pracy Hiszpana już widać.

- Roig przede wszystkim budzi u Igi szacunek w samym podejściu do treningów z nią, jak jest przygotowany. Hiszpan może nie mówi bardzo dużo, ale jak już coś powie, to najczęściej trafia to do Igi Świątek. Widać, że od początku tej współpracy Iga chce grać wyżej nad siatką, cierpliwiej i tworzyć więcej akcji forhendem. To typowa hiszpańska szkoła i to już widzimy - zapewnił Michał Dembek.

Mecz drugiej rundy wielkoszlemowego Roland Garros Iga Świątek rozegra w środę 27 maja. Na razie nie jest znana godzina tego pojedynku.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport

