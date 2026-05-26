"Budzi szacunek". Oto dlaczego Świątek gra lepiej z nowym trenerem

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Zgodnie z oczekiwaniami Iga Świątek rozpoczęła tegoroczną edycję Roland Garros. Na korcie może nie było fajerwerków, ale Polka pokazała, że rosnąca jej forma podczas turnieju w Rzymie nie była dziełem przypadku. Spora w tym zasługa przede wszystkim Francisco Roiga. Co tak naprawdę zmieniło się u Igi od czasu przyjścia Hiszpana opisał w rozmowie dla Interii Sport Michał Dembek, były tenisista, a obecnie trener.

article cover
Iga Świątek i Francisco RoigJavier Garcia/ShutterstockEast News

Nie oszukujmy się, gdyby Iga Świątek przegrała mecz pierwszej rundy Roland Garros z 17-letnią Emerson Jones byłaby to gigantyczna sensacja. Nic tego w stolicy Francji nie miało jednak miejsca. Polka przekonująco pokonała nastoletnią Australijkę 6:1, 6:2 i awansowała do drugiej rundy zmagań, gdzie czeka już na nią Czeszka Sara Beljek.

- To nie mógł być wielki sprawdzian formy Igi. Przede wszystkim jej rywalka, przed poniedziałkowym starciem, nie rozegrała żadnego meczu na mączce w tym sezonie. W tym roku Idze zdarzały się jednak mecze pierwszej rundy, kiedy nie wychodziła na kort tak spokojna, stabilna i regularna jak tym razem - podkreślił dla Interia Sport Michał Dembek.

Zobacz również:

Iga Świątek i Maja Chwalińska
Iga Świątek

Chwalińska zabrała głos na temat Świątek. Iga odpowiada. Taka jest prawda

Artur Gac
Artur Gac

Forma z Rzymu nie zniknęła. Są powody do optymizmu

Pojedynek z Australijką to już historia, ale nie da się przejść obojętnie obok tego, że kibice dawno nie widzieli tak pewnie poczynającej sobie na korcie Świątek. Jeszcze miesiąc temu w Stuttgarcie czy Madrycie oraz wcześniej na kortach twardych Raszynianka potrafiła się męczyć ze znacznie niżej notowanymi rywalkami. Teraz wreszcie wróciła Świątek, która nie potrzebuje dużo czasu, by pokonać znacznie niżej notowane od siebie przeciwniczki.

- Generalnie możemy być pozytywnie nastawieni. Tak jak w Rzymie widzieliśmy znaczący trend zwyżkowy w formie Igi, tak w poniedziałek w Paryżu widać było, że ta tendencja jest kontynuowana. Oczywiście mogło być jeszcze lepiej, bo w drugim secie Polka przegrała dwa gemy głównie przez własne błędy, ale musimy też mieć poprawkę co po drugiej stronie siatki zaprezentowała rywalka. Na pewno koncentracja trochę siadła, a poza tym przy tym upale nie jest łatwo utrzymać cały czas najwyższy poziom - zwrócił uwagę nasz rozmówca.

Roig budzi u Świątek szacunek. Oto powód

Roland Garros jest czwartym turniejem, w którym w boksie Igi jako główny szkoleniowiec zasiada Francisco Roig. Gdy na początku wiosny Świątek zakończyła współpracę z Fissettem nie brakowało głosów, że Belg pozwolił tenisistce "wejść sobie na głowę", co kosztowało go zakończenie współpracy. W przypadku Roiga nie ma nowy o takim scenariuszu. Efekty pracy Hiszpana już widać.

- Roig przede wszystkim budzi u Igi szacunek w samym podejściu do treningów z nią, jak jest przygotowany. Hiszpan może nie mówi bardzo dużo, ale jak już coś powie, to najczęściej trafia to do Igi Świątek. Widać, że od początku tej współpracy Iga chce grać wyżej nad siatką, cierpliwiej i tworzyć więcej akcji forhendem. To typowa hiszpańska szkoła i to już widzimy - zapewnił Michał Dembek.

Mecz drugiej rundy wielkoszlemowego Roland Garros Iga Świątek rozegra w środę 27 maja. Na razie nie jest znana godzina tego pojedynku.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport

Zobacz również:

Jelena Ostapenko rywalizowała o awans do drugiej rundy Roland Garros
Roland Garros

Niemka ruszyła na pomoc Polkom. 108 minut w Paryżu ze "zmorą" Świątek

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
zawodniczka tenisowa w czapce i sportowym stroju z uniesioną w geście triumfu zaciśniętą pięścią oraz wyrazem silnych emocji na twarzy
Iga ŚwiątekAFP
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem zasłania usta dłonią, wyrażając zaskoczenie lub silne emocje, na tle rozmytej trybuny z czerwonymi elementami.
Iga ŚwiątekMAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP AFP
Mężczyzna w czapce z daszkiem z napisem 'CASA LOTOS', ubrany w niebieską koszulkę polo z białymi detalami, siedzi oparty o rękę z zamyśloną miną, w tle widoczne są rozmyte sylwetki innych osób.
Francisco RoigMatthew StockmanAFP


Ile straciła Legia Warszawa? Prezes Ekstraklasy uchylił rąbka tajemnicy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja