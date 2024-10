Brutalne słowa z Rosji na temat Świątek. "Byłoby to sprawiedliwe"

Ostatnie miesiące dla Igi Świątek nie należą do udanych. Po raz ostatni raz w finale jakiegokolwiek turnieju zagrała w czerwcu i był to wygrany przez nią Roland Garros. Polka zdobyła jeszcze brązowy medal olimpijski w Paryżu, ale był to jej ostatni sukces. Od tamtego czasu zdążyła rozstać się z trenerem i o mały włos nie straciła pozycji liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. O tym, kto zakończy sezon na szczycie, zadecyduje WTA Finals, ale Rosjanie nie mają wątpliwości, komu fotel liderki się należy.