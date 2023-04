Władze tenisa podjęły decyzję, że turnieje WTA w tym roku wrócą do Chin, mimo że nie osiągnięto porozumienia w spawie, która doprowadziła do zawieszenia tam rozgrywek. Do decyzji odniosła się liderka światowego rankingu- Iga Świątek. Wypowiedź Polki nie spodobała się jednak fanom tenisa, którzy zaatakowali 21-latkę w sieci.