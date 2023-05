Niespodziewana porażka Aryny Sabalenki we wczesnym etapie zawodów w Rzymie sprawia, że pozycja Igi Świątek w rankingu WTA może być niezagrożona dłużej, niż jeszcze niedawno się wydawało. Jeśli Polka znów wygra w trwającym właśnie w stolicy Włoch turnieju, ponownie powiększy przewagę nad Białorusinką do ponad dwóch tysięcy punktów (obecnie obie panie dzielą 1774 pkt).

Jak na razie Świątek jest na dobrej drodze do ostatecznego triumfu. W imponującym stylu pokonała Anastazję Pawluczenkową 6:0, 6:0 i pewnie zameldowała się w trzeciej rundzie konkursu. Tam zmierzy się ze zwyciężczynią pary Łesia Curenko - Bernarda Pera .

Iga Świątek na celowniku rywalek. Trudna sytuacja. "Ma tarczę na plecach"

Swego czasu Jimmy Connors spędził wiele tygodni na czele rankingu ATP. Wie, z czym to się wiąże - to nie tylko wielki przywilej, ale również ogromna presja. Dochodzi do sytuacji, w której przeciwnicy za punkt honoru i cel stawiają sobie pokonanie lidera. Właśnie tego doświadczać ma teraz Świątek.