Gdy Emma Raducanu w 2021 roku, w wieku niespełna 19 lat, sięgała po triumf w wielkoszlemowym US Open, wielu wieszczyło jej świetlaną przyszłość. Utalentowana Brytyjka później jednak zmagała się z kontuzjami, które wyhamowały rozwój jej kariery. Obecnie zajmuje 56. miejsce w rankingu WTA i nie przypomina tenisistki, która zachwyciła świat ponad trzy lata temu. Mimo to nie brakuje zwolenników jej talentu.

Zdaniem komentatora, rozpoczynający się sezon będzie dla Raducanu "ekscytujący". I chociaż ta nie gra regularnie na dobrym poziomie, to jeszcze może dać swoim kibicom wiele powodów do radości.

"Wiemy, że gdy jest w formie, ma w sobie potencjał do wygrania Wielkiego Szlema. W przyszłości pojawi się na Wielkich Szlemach i będzie blisko wygrania, nie mam co do tego wątpliwości" - ocenił.