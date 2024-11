Borys Szyc nie miał zamiaru milczeć. Publicznie zwrócił się do Igi Świątek

Borys Szyc reaguje na wpadkę dopingową Igi Świątek. Okazał jej wsparcie

Iga, jesteśmy z Tobą. Do przodu!

Borys Szyc od wielu lat śledzi z zapartym tchem poczynania Igi Świątek na arenach międzynarodowych. "Welcome back 1GA!!!!! Ależ ta dziewczyna jest niezwykła. Co za skupienie, jaka siła. Nie do zatrzymania. Dzięki Iga za wszystkie emocje. Duma" - pisał, gdy w listopadzie ubiegłego roku po WTA Finals w Cancun Polka wróciła na szczyt światowego rankingu. "Jesteś wielkim sportowcem Iga. I człowiekiem. Ściskam i trzymam kciuki nieustająco!" - taką wiadomość przekazał z kolei raszyniance po udanym występie na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, z których Świątek wróciła z brązowym medalem.