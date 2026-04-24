Boniek nie mógł na to spokojnie patrzeć. Od razu zareagował. W sieci poruszenie

Zbigniew Boniek należy do grona niezłomnych sympatyków Igi Świątek. Po sukcesach gratuluje i chwali. A kiedy nie idzie, pierwszy staje w obronie Raszynianki i stara się tonować negatywne emocje.

W ubiegłym miesiącu sam jednak poszedł na całość, proponując najlepszej polskiej tenisistce radykalne rozwiązanie. "Zwolnić wszystkich, wziąć nowego trenera, fizjo i masażystę. Trochę innego klimatu, więcej uśmiechu i wszystko wróci do normy" - pisał honorowy prezes PZPN, gdy turniej w Miami trzeba było pożegnać już po pierwszym występie.

"Dla mnie potencjał Igi jest ciągle fantastyczny" - dodał.

Zbigniew Boniek od wrażeniem umiejętności piłkarskich Igi Świątek. Nie mógł sobie odmówić komentarza

W marcu Boniek skończył 70 lat. Mimo słusznego wieku nadal pozostaje aktywny. I piłkarsko wciąż sprawny, co od czasu do czasu demonstruje - wrzucając do sieci klipy ze sobą w roli żonglera.

To samo robi czasami Iga Świątek. Kibice niejednokrotnie podziwiali jej technikę i panowanie nad piłeczką tenisową, kiedy podbijała ją nogą zamiast rakietą. Teraz dała popis z wykorzystanie piłki futbolowej.

Okazją była wizyta na Santiago Bernabeu, gdzie obecnie trenują uczestnicy Mutua Madrid Open. Na zamieszczonym w internecie filmie widać Igę otoczoną fotoreporterami i operatorami kamer. Polka żongluje głową i czyni to nad wyraz sprawnie.

"Brawo, Iga" - napisał Boniek na platformie X. A internauci ochoczo przyłączyli się do komplementowania czwartej rakiety świata.

Świątek nie posłuchała wcześniejszej rady "Zibiego" i nie zwolniła wszystkich. Wymieniła tylko trenera, w miejsce Wima Fissette'a zatrudniając Francisco Roiga. Na turnieju w Stuttgarcie odnieśli w debiucie premierowe zwycięstwo, ale... na tym się skończyło.

W Madrycie też udało się pierwszy mecz wygrać. W II rundzie Polka pokonała Darię Snigur 6:1, 6:2. W 1/16 finału czeka już Amerykanka Ann Li (34. WTA).

Iga Świątek

Iga Świątek

Zbigniew Boniek

Tomasz Tomaszewski: Rola Roiga w sztabie Świątek będzie ograniczona. Są jeszcze Abramowicz i Ryszczuk Polsat Sport