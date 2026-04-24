Boniek nie mógł na to spokojnie patrzeć. Od razu zareagował. W sieci poruszenie
Iga Świątek przybyła do Madrytu wygrać kolejny turniej rangi WTA 1000. Ale przy okazji w stolicy Hiszpanii znakomicie się bawi. I nie stroni od efektownych popisów. Pokaz żonglerki głową, jaki zaprezentowała na Santiago Bernabeu, zachwycił nawet Zbigniewa Bońka. Piłkarskie umiejętności najlepszej polskiej tenisistki mogły zawstydzić niejednego futbolistę. Niekoniecznie amatora.
Zbigniew Boniek należy do grona niezłomnych sympatyków Igi Świątek. Po sukcesach gratuluje i chwali. A kiedy nie idzie, pierwszy staje w obronie Raszynianki i stara się tonować negatywne emocje.
W ubiegłym miesiącu sam jednak poszedł na całość, proponując najlepszej polskiej tenisistce radykalne rozwiązanie. "Zwolnić wszystkich, wziąć nowego trenera, fizjo i masażystę. Trochę innego klimatu, więcej uśmiechu i wszystko wróci do normy" - pisał honorowy prezes PZPN, gdy turniej w Miami trzeba było pożegnać już po pierwszym występie.
"Dla mnie potencjał Igi jest ciągle fantastyczny" - dodał.
Zbigniew Boniek od wrażeniem umiejętności piłkarskich Igi Świątek. Nie mógł sobie odmówić komentarza
W marcu Boniek skończył 70 lat. Mimo słusznego wieku nadal pozostaje aktywny. I piłkarsko wciąż sprawny, co od czasu do czasu demonstruje - wrzucając do sieci klipy ze sobą w roli żonglera.
To samo robi czasami Iga Świątek. Kibice niejednokrotnie podziwiali jej technikę i panowanie nad piłeczką tenisową, kiedy podbijała ją nogą zamiast rakietą. Teraz dała popis z wykorzystanie piłki futbolowej.
Okazją była wizyta na Santiago Bernabeu, gdzie obecnie trenują uczestnicy Mutua Madrid Open. Na zamieszczonym w internecie filmie widać Igę otoczoną fotoreporterami i operatorami kamer. Polka żongluje głową i czyni to nad wyraz sprawnie.
"Brawo, Iga" - napisał Boniek na platformie X. A internauci ochoczo przyłączyli się do komplementowania czwartej rakiety świata.
Świątek nie posłuchała wcześniejszej rady "Zibiego" i nie zwolniła wszystkich. Wymieniła tylko trenera, w miejsce Wima Fissette'a zatrudniając Francisco Roiga. Na turnieju w Stuttgarcie odnieśli w debiucie premierowe zwycięstwo, ale... na tym się skończyło.
W Madrycie też udało się pierwszy mecz wygrać. W II rundzie Polka pokonała Darię Snigur 6:1, 6:2. W 1/16 finału czeka już Amerykanka Ann Li (34. WTA).