Bolesne 4:6, 2:6. Teraz Świątek ogłasza w Melbourne. Wyliczyła 6 miesięcy

- Zdołałaś odwrócić swój bilans starć z Igą. Wygrałaś cztery ostatnie mecze, nie tracąc seta. Jak wpływa to na twoje myślenie? Jak to wszystko odwróciłaś? - takie pytanie usłyszała Coco Gauff po wygranym meczu z Kamillą Rachimową.

A jej odpowiedź nie pozostawiała wątpliwości co do tego, że porażka w siedmiu premierowych meczach z Polką fatalnie wpływała na jej psychikę aż do czasu przełamania złej passy.

- Nie miałam żadnej innej klasyfikacji bezpośrednich pojedynków, przez którą czułabym się tak źle. W przeszłości sporo o tym myślałam, ponieważ chcesz po prostu zanotować pierwsze zwycięstwo. Gdy już je osiągnęłam, wymazałam resztę spotkań z pamięci - wyznała Coco Gauff. I dodała:

Oczywiście, to świetna zawodniczka i zasłużyła na te zwycięstwa. Ale czułam, że część z moich porażek... może nie dużo, bo po prostu mnie ogrywała, ale część z nich, przynajmniej początkowo, wynikała z deficytów mentalnych. Gdy już je usunęłam, byłam w stanie grać swobodnie

Australian Open. Iga Świątek wprost o ostatnim bilansie starć z Coco Gauff

Podobnej treści pytanie usłyszała w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Iga Świątek. Czy seria porażek z Coco Gauff ma jakieś przełożenie na jej umysł?

- Szczerze mówiąc, nie ma żadnego. Gdy z nią wygrywałam, było tak samo. Dlatego mogę kontynuować ten stan. Nie brałam niczego za pewnik i nie podchodziłam do spotkań bez koncentracji. Myślę, że to mówi coś więcej o samej grze i o rzeczach nad którymi powinno się pracować, które trzeba ulepszać. Ona także się rozwinęła. Bilans bezpośrednich starć nie ma znaczenia. Choć jeśli jej zadacie to pytanie, może odpowie inaczej - wyjaśniła swój punkt widzenia Iga Świątek.

A następnie jeszcze rozwinęła temat, tłumacząc powody swojego podejścia do całej sprawy.

- Chcę traktować każdy mecz jako oddzielną historię. Każdy jest rozgrywany w innych warunkach. Nie ma powodu, by zawsze oglądać się wstecz. Ostatni raz mierzyłyśmy się z Coco Gauff 6 miesięcy temu. To długi okres w tenisie. Dla mnie to nie jest pełna historia. Bardziej chodzi o to, jak czułam się w danym miesiącu czy nawet tygodniu, jak czuła się ona i jak będziemy ze sobą rywalizować - powiedziała druga rakieta świata.

Wspomniany pojedynek w stolicy Hiszpanii miał miejsce w maju zeszłego roku. Iga Świątek została wówczas rozbita przez Amerykankę, przegrywając 1:6, 1:6. Obie spotkały się rzecz jasna na korcie także ostatnio, na starcie tego sezonu, podczas rozgrywek United Cup, w ramach półfinałowego boju Polska - Stany Zjednoczone. Także wówczas nasza tenisistka musiała uznać wyższość Coco Gauff, przegrywając 4:6, 2:6.

Iga Świątek mimo problemów nie zawiodła w pierwszej rundzie tegorocznego Australian Open. Choć może nie należy mówić tu o "problemach", a o dobrej i walecznej postawie Yue Yuan, która była w stanie postawić się wiceliderce rankingu WTA.

W pierwszym secie Chinka doprowadziła do tie-breaka, a w drugim ugrała trzy gemy. Ostatecznie jednak górą była nasza reprezentantka. Jej rywalką w drugiej rundzie wielkoszlemowych zmagań w Melbourne będzie Czeszka Marie Bouzkova.

