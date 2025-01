Bolesna wiadomość nadeszła przed meczem Świątek. Polka pozbawiona wsparcia w Melbourne

Gwiazdy idą przez Australian Open jak burza. "Wyłamała się" tylko Zheng

Aryna Sabalenka bez większych problemów w dwóch setach pokonała najpierw Sloane Stephens, a później Jessikę Bouzas Maneiro. Na Białorusince ciąży zdecydowanie największa presja. W końcu do rozgrywek przystąpiła jako obrończyni tytułu, a eksperci postrzegają ją za wyraźną faworytkę do triumfu także w 2025 roku.

O co rywalizować w Melbourne ma Iga Świątek. Polka nie ustaje w walce o powrót na szczyt rankingu WTA, a to zagwarantować może jej sukces na Antypodach. O ile przed półfinałem odpadnie Sabalenka. Jeśli w teorii doszłoby do finału pomiędzy Polką i Białorusinką, to wówczas ta zawodniczka, która zdobędzie tytuł, będzie także numerem jeden w zestawieniu, które ukaże się 27 stycznia. Takiego scenariusza nie wieszczy jednak była 5. rakieta świata, Daniela Hantuchova.