Bolesna prawda wyszła na jaw, Świątek tego nie ukryje. Radwańska wypaliła przed Wimbledonem

Tegoroczny Wimbledon postrzegany jest przez ekspertów jako szansa dla Igi Świątek na odwrócenie złej karty. Do tej pory najdalej w karierze w prestiżowym turnieju dotarła w 2021 roku - do 4. rundy. Na kortach trawiastych od zawsze grało jej się najciężej, chociaż ostatnio udało jej się nieco zmienić tę narrację.

- Przede wszystkim topspinowy forehand i kick-serwis z drugiego podania, które gdzie indziej są jej dużą bronią. To odbicie piłki jest tam dużo niższe niż na innych nawierzchniach i nie robi przeciwniczkom krzywdy [...] Dobrze, że tuż przed Wimbledonem nabrała więcej pewności siebie. Na pewno to duży krok do przodu. Iga nigdy nie ukrywała, że na trawie nie czuje się swobodnie, ale to może wyzwolić w niej sporo pozytywnej energii - dodała.