Przed Igą Świątek intensywny zawodowy czas. Obecnie przebywa w Stuttgarcie, gdzie podejmie próbę obrony tytułów wywalczonych przed rokiem i przed dwoma laty. Po imprezie w Niemczech czekają ją jeszcze zawody w Hiszpanii i Włoszech oraz dwa Wielkie Szlemy: Roland Garros i Wimbledon. A później już wyczekiwane przez wielu kibiców igrzyska olimpijskie. Odbędą się one w terminie 26 lipca - 11 sierpnia, lecz liderkę rankingu WTA interesuje przede wszystkim węższy termin. Tenisistki i tenisiści rywalizować będą bowiem od 27 lipca do 4 sierpnia. Reklama

Z słów Dawida Celta wynika, że Świątek planuje wystąpić w dwóch konkurencjach: w singlu i w mikście. Finał pierwszych zawodów zaplanowano na 3 sierpnia, a drugiego na dzień wcześniej. Nie do końca jasnym jest, z kim Iga zagra w parze . Do niedawna "pewniakiem" zdawał się Hubert Hurkacz, lecz od tygodni pojawiają się komentarze, wedle których zastąpić mógłby go triumfator Australian Open 2024 w grze mieszanej, Jan Zieliński.

Od jakiegoś czasu mówię, że powinniśmy to podzielić i w mikście Iga powinna wystąpić z Janem Zielińskim. To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, ale to tylko moje zdanie. Trzy konkurencje Hubertowi będzie ciężko trzymać [Hurkacz planuje wystąpić w singlu, deblu i mikście - przyp. red.], ale wszystko zapewne będzie zależało od niego ~ - ocenił ostatnio ekspert Polsatu Sport, Dawid Olejniczak, dla WP SportowychFaktów.

To zapewne sprawa do rozstrzygnięcia i przemyślenia. Tymczasem pojawiają się już inne olimpijskie scenariusze. Jeden z nich zakłada... zimny prysznic dla Igi Świątek, i to w samym finale singla. W tle Aryna Sabalenka. O co konkretnie chodzi?

Reklama Iga Świątek prowadziła Polskę do finału Billie Jean King Cup / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Jest prognoza dla Igi Świątek na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Dotrze do finału, a tam... Sabalenka

Firma Nielsen Gracenote pokusiła się o prognozę dla Igi Świątek na igrzyska olimpijskie 2024. Scenariusz jest słodko-gorzki. Zakłada medal dla naszej tenisistki, ale "tylko" srebrny. To byłby, rzecz jasna, i tak wielki sukces, ale przewidywania mimo wszystko mogą dziwić. Polka zdaje się bowiem główną faworytką do wygrania singlowych zawodów w Paryżu. Zwłaszcza, że zorganizowane zostaną one na kortach French Open, a na nich nasza reprezentantka czuje się fantastycznie. Dowód? Trzy zwycięstwa w Roland Garros (2020, 2022 i 2023). Reklama

Według NG na igrzyskach Iga dotrze aż do finału, w którym spotka się z Sabalenką. I będzie musiała uznać wyższość rywalki. Jest jednak ważne "ale". Nie wiadomo, czy Aryna w ogóle do Francji pojedzie. Musi jeszcze wypełnić warunki kwalifikacji olimpijskiej dla rosyjskich i białoruskich sportowców. Wedle słów prezesa Białoruskiej Federacji Tenisowej , Siarhieja Rutenki, to jednak właściwie tylko formalność. Podobnego zdania jest zresztą Alaksandr Apiejkin, dyrektor wykonawczy Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej.

Aryna Sabalenka weźmie udział w igrzyskach. Wiktoria Azarenka także będzie mogła zagrać ~ - deklarował całkiem niedawno, w rozmowie ze Sport.pl.

Tymczasem Simon Gleave, szef działu analiz firmy Nielsen Gracenote, zapewnia, że gdyby stało się inaczej i jeżeli Sabalenka nie zagrałaby w Paryżu, Świątek będzie pierwszą w kolejce kandydatką do olimpijskiego złota. "Jeśli warunki nie zostaną spełnione, Polska w kolejnej analizie zyska jeden złoty medal" - zapewnia, cytowany przez TVP Sport.

Wówczas (wedle analizy), oprócz Igi, na medal z najcenniejszego kruszcu mogliby liczyć jeszcze Wojciech Nowicki (rzut młotem), Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa), reprezentacja Polski w siatkówce oraz kajakarska kobieca czwórka (sprint K4 500 m). Po srebro sięgnęliby Paweł Fajdek (rzut młotem), Katarzyna Wasick (pływanie, 50 metrów stylem dowolnym), kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska oraz męska czwórka w wioślarstwie. Kto, wedle prognoz, wróci natomiast z brązem? Mieliby to być Natalia Kaczmarek (bieg na 400 metrów) i drużyna szpadzistek. Reklama

Iga Świątek / ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI / AFP

Aryna Sabalenka / AFP