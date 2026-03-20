Bolesna porażka Świątek, a to nie koniec. Pierwsza taka sytuacja od 1675 dni

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o problemach Igi Świątek. Wszystko zaczęło się jesienią 2024 roku, kiedy Polka rozstała się z dotychczasowym trenerem Tomaszem Wiktorowskim i zdecydowała się na współpracę z Wimem Fissettem. Raszynianka zrobiła sobie także dłuższą przerwę od rywalizacji, co mocno zaskoczyło środowisko tenisowe. Jak się później okazało, 24-latka pauzowała nie z powodu problemów ze zdrowiem, czy chęci regeneracji, a ze względu na pozytywny wynik testu antydopingowego. Choć teamowi Polki udało się udowodnić, że zakazany środek zawodniczka przyjmowała całkowicie nieświadomie, ona sama przyznała, że cała ta sytuacja mocno odbiła się na jej psychice.

Od tamtej pory Iga miewała kilka dobrych momentów, w tym moment chwały na ubiegłorocznym Wimbledonie, kiedy to sięgnęła po końcowy triumf. Znacznie częściej jednak Polka opuszcza obecnie imprezy tenisowe bez końcowego trofeum. Kibice mieli nadzieję, że sytuacja zmieni się w Miami, niestety, chyba nikt nie był przygotowany na to, co wydarzy się w meczu z Magdą Linette w 1/32 finału.

Niespodziewana porażka Igi Świątek w Miami. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce pięć lat temu

Choć pierwszy set Świątek wygrała 6:1, w kolejnych partiach na korcie dominowała już jej rodaczka. Poznanianka bez problemu wygrała kolejne dwa sety i sensacyjne wyeliminowała z turnieju rozstawioną z numerem trzecim brązową medalistkę igrzysk olimpijskich, wygrywając 1:6, 7:5, 6:3.

Po niespodziewanej porażce Igi Świątek w Miami w mediach rozpętała się prawdziwa burza. I to wcale nie bez powodu. Jak podaje profil Opta Ace, Magda Linette przerwała streak sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej, która w 73 ostatnich turniejach wygrywała wszystkie pierwsze spotkania, wliczając w to imprezy WTA i United Cup.

Ostatnią porażkę na starcie odnotowała podczas WTA Finals 2021, kiedy to pokonana została 2:0 w setach przez Marię Sakkari. Wówczas jednak przegrana ta nie oznaczała jeszcze dla Polki eliminacji z turnieju, gdyż impreza ta rozgrywana jest na innych zasadach, a tenisistki rywalizują najpierw w formacie grupowym.

Jeśli więc skupić się jedynie na turniejach, gdzie stosowane są "tradycyjne" drabinki, Iga Świątek po raz ostatni mecz otwarcia przegrała podczas turnieju w Cincinatti w 2021 roku, kiedy przegrała z Ons Jabeur 6:3, 6:3. Wydarzyło się to dokładnie 1675 dni temu.

Marcos Giron - Martin Landaluce. Skrót meczu Polsat Sport