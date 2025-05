Polka w 2023 roku dotarła do finału, w którym po trzysetowym boju uległa Arynie Sabalence. Rok później zrewanżowała się Białorusince i była górą, chociaż po drodze musiała bronić piłek meczowych. I chociaż rok 2025 nie układa się do tej pory po jej myśli, to i tak była na dobrej drodze do tego, by zostać pierwszą w historii zawodniczką, która po raz trzeci z rzędu zamelduje się w finale rozgrywanego w Madrycie turnieju.