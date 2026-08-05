Bohaterka z Warszawy rywalką Świątek w 3. rundzie. Wicemistrzyni pokonana w Toronto

Turniej WTA 1000 w Toronto rozkręcił się na dobre. We wtorek swój mecz drugiej rundy rozegrała Iga Świątek. Nasza reprezentantka świetnie zainaugurowała pojedynek z Sarą Bejlek. Wygrała pierwszego seta 6:0 w 28 minut, popełniając tylko 3 niewymuszone błędy. Początkowo w drugiej odsłonie też zgadzał się wynik, była nawet piłka na 4:0 dla Polki. Od startu tej części spotkania można było jednak dostrzec więcej pomyłek po stronie Raszynianki.

Czeszka w końcu doszła do głosu, w szóstym gemie kolekcjonowała sporo szans na wyrównanie. Miała aż dziewięć break pointów. Ostatecznie Świątek przetrwała jednak do rozdanie, utrzymała się z przodu. Jak się później okazało - był to kluczowy moment dla losów całej potyczki. Po 94 minutach rywalizacji Iga pokonała Sarę 6:0, 6:3. W trakcie drugiej fazy 8. rakieta świata popełniła aż 24 niewymuszone błędy. W dodatku zawodniczka południowych sąsiadów podniosła poziom swojej gry i przez to gra się wyrównała.

Na szczęście to Świątek zameldowała się w trzeciej rundzie WTA 1000 w Toronto. Kilkadziesiąt minut po zakończeniu starcia Igi, poznaliśmy przeciwniczkę 25-latki w 1/16 finału. Wyłoniło ją spotkanie rozstawionej z "31" Donny Vekic, czyli wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża oraz Viktoriji Golubic - zawodniczki, która rok temu o tej porze grała w finale WTA 125 w Warszawie z Kateriną Siniakovą.

WTA Toronto: Donna Vekic kontra Viktorija Golubic w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Vekic. W drugim gemie miała dwie okazje z rzędu na 2:0, ale ostatecznie to Golubic jako pierwsza zgarnęła przełamanie. Po zmianie stron zobaczyliśmy odpowiedź Donny. W trakcie dziewiątego rozdania Viktorija ponownie dobrała się do serwisu turniejowej "31" i przy stanie 5:4 mogła zamykać premierową odsłonę. Wtedy nastąpił kolejny zwrot akcji. Set zakończył się zwycięstwem Chorwatki - i to jeszcze przed tie-breakiem. Reprezentantka Szwajcarii nie wykorzystała jednej okazji na 6:6.

Golubic znalazła skuteczną odpowiedź już na starcie drugiej części potyczki. Przełamała na starcie, a w piątym gemie zbudowała przewagę podwójnego breaka. Vekic próbowała jeszcze niwelować stratę, miała jedną okazję na returnie w momencie, gdy Viktorija serwowała po zwycięstwo w partii. Reprezentantka Szwajcarii nie dała jednak odebrać sobie podania. Wynikiem 6:2 tenisistka plasująca się na 51. pozycji w rankingu przedłużyła emocje w grze o trzecią rundę.

Początek decydującej odsłony przyniósł wyrównaną rywalizację, do stanu 2:2. Wtedy Golubic przypuściła atak, zgarniając łącznie cztery gemy z rzędu. Już przy wyniku 5:2 serwowała po awans do dalszej fazy. Miała meczbola, ale dała się przełamać. Vekic dorzuciła jeszcze trzecie "oczko" i dała sobie cień nadziei na powrót. Kolejne rozdanie okazało się jednak ostatnim. Finalnie Viktorija triumfowała 5:7, 6:2, 6:3. To reprezentantka Szwajcarii, bohaterka ubiegłorocznego WTA 125 w Warszawie, zagra o najlepszą "16" z Igą Świątek.

Iga Świątek Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Donna Vekić zdobyła srebrny, a Iga Świątek brązowy medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP

Viktorija Golubic ALAIN JOCARD AFP





Stefanos Tsitsipas - Martin Damm Jr. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport