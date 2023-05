Wielu ekspertów i kibiców zacierało ręce na myśl o wielkim finale turnieju WTA w Madrycie, w którym zmierzyć miały się dwie najlepsze tenisistki tego sezonu - Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka. Mecz nie zawiódł, bowiem stał na niezwykle wysokim poziomie i był wielką tenisową ucztą. Obie zawodniczki wspięły się na wyżyny, a ostatecznie górą była Aryna Sabalenka, która ograła Igę Świątek 6:3, 3:6, 6:3 .

Iga Świątek zwróciła się do Aryny Sabalenki. Białoruska tenisistka błyskawicznie odpowiedziała

Po zakończonym spotkaniu Iga Świątek pogratulowała swojej rywalce cennego triumfu. - Gratuluję, Aryna. To był niesamowity mecz. Zawsze prezentujesz intensywny tenis. Każde starcie z tobą to wyzwanie. Zasłużyłaś na to zwycięstwo. Obie mamy kapitalny sezon, więc mam nadzieję, że czekają nas kolejne finały w których się zmierzymy - powiedziała liderka światowego rankingu w stronę uśmiechającej się białoruskiej tenisistki.

Po chwili przed mikrofonem stanęła zwyciężczyni - Aryna Sabalenka, która natychmiast odpowiedziała Idze Świątek. - Na początku gratulacje dla Igi Świątek. Rozegrałaś kolejny kapitalny turniej. Jak powiedziałaś, zawsze trudno jest nam ze sobą grać. Zawsze pchasz mnie do tego, by dawać z siebie wszystko, dobijać do limitów. Mam nadzieję, że zmierzymy się jeszcze wielokrotnie w tym sezonie - powiedziała triumfatorka turnieju w Madrycie.

- Dziękuję sędziom, organizatorom... Myślę, że to wszystko dzięki tortowi od was, był zbyt dobry - dodała Aryna Sabalenka. Dzień przed finałowym starciem, w piątek 5 maja, zawodniczka z Mińska skończyła bowiem 25 lat i z tej okazji otrzymała od organizatorów tort, co finalnie... wywołało małą burzę z dyskryminacją płciową w tle .

