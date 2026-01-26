Partner merytoryczny: Eleven Sports

Błyskawiczne zwycięstwo Świątek. Zaraz komunikat z Australii. Właśnie ws. Polki

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Gdy z występu w trzeciej rundzie Australian Open zrezygnowała Naomi Osaka, a swoją potyczkę na tym etapie wygrała Iga Świątek, jasne stało się, że Polka będzie zdecydowaną faworytką starcia o ćwierćfinał. A to dlatego, że po drugiej stronie siatki znalazła się zawodniczka z drugiej setki rankingu WTA, Maddison Inglis. Ich mecz rzeczywiście był dość jednostronny, zakończył się pewną wiktorią Polki 6:0, 6:3. A zaraz po tym spotkaniu organizatorzy turnieju zamieścili ciekawy komunikat związany z awansem Igi do ćwierćfinału.

Tenisistka trzymająca rakietę tenisową, ubrana w sportowy strój i czapkę, na tle ciemnego boiska ozdobionego żółtym napisem.
Iga Świątek, Australian Open 2026JAMES ROSSPAP/EPA

Gdy półtora tygodnia temu rozlosowano drabinkę Australian Open, kibice tenisa zacierali ręce na potencjalne starcie Igi Świątek z Naomi Osaką już na poziomie czwartej rundy. Odkąd szkoleniowcem Japonki został w sierpniu zeszłego roku Tomasz Wiktorowski, były trener Polki, nie doszło jeszcze do ich potyczki. Choć były takie szanse w Montrealu, Nowym Jorku czy Pekinie, gdy obie znajdowały się w tej samej połówce drabinki. To jednak Iga zwykle odpadała wcześniej.

Teraz Polka wygrała swoje trzy pierwsze spotkania, Japonka zaś, choć nie bez problemu - dwa. Już w starciu z Soraną Cirsteą w drugiej rundzie prosiła o przerwę medyczną, dzień po awansie uznała, że nie jest w stanie rywalizować w trzeciej rundzie z Maddison Inglis.

    I to właśnie Australijka dość niespodziewanie stanęła w poniedziałek w szranki z Igą Świątek. Iglis nie miała jednak za wiele do powiedzenia w tym pojedynku, po 73 minutach została pokonana. Przegrała 0:6, 3:6.

    I to Iga zagra w środę o półfinał z Jeleną Rybakiną.

    Iga Świątek najmłodszą od czasów Sereny Williams z taką serią. Komunikat AO tuż po awansie Polki

    Na wygraną Igi z Inglis dość szybko zareagowali organizatorzy turnieju w Melbourne - i w mediach społecznościowych zamieścili szczególną grafikę. Na pierwszym planie jest tam polska wiceliderka rankingu, a w tle - słynna Serena Williams. Informacja dotyczy tego, że Polka została właśnie najmłodszą zawodniczką od 2003 roku i wyników Amerykanki, która osiągnęła sześć ćwierćfinałów w Wielkich Szlemach z rzędu. Ta historia ma jednak drugie dno, na które warto zwrócić uwagę.

    W przypadku Igi do zeszłego sezonu nigdy nie było tak, że w jednym sezonie potrafiła dojść do najlepszej ósemki w każdym wielkoszlemowym turnieju. Zawsze zdarzał się ten co najmniej jeden słabszy, odkąd pojawiła się w światowej elicie. Właściwie tylko French Open gwarantowało podobne wyniki.

    Przełom nastąpił w 2025 roku, gdy Raszynianka w każdych zawodach meldowała się w ćwierćfinale, Wimbledon zaś wygrała. A doliczając ćwierćfinał US Open 2024 oraz obecny w Australii - mamy już sześć takich występów z rzędu.

    Serena Williams
    Serena WilliamsAFP

    W przypadku Sereny takich serii było kilka. A ta, o której mowa w komunikacie AO, nastąpiła między French Open 2002 a Wimbledonem 2003. Serena, wygrywając w Londynie, miała niespełna 22 lata i świętowała swój szósty wielkoszlemowy tytuł. A w tej serii było... pięć tytułów i jeden półfinał, przegrany półtora miesiąca wcześniej na mączce we Francji z Justin Henin-Hardenne.

    Warto jednak wspomnieć, że to była już druga taka passa Amerykanki z sześcioma grami przynajmniej na etapie 1/4 finału. Pierwszą zaliczyła między Wimbledonem 2000 i US Open 2001 - bez tytułu, za to z jednym finałem i jednym półfinałem. A później zabrakło jej w Melbourne, na początku 2002 roku.

      Rekord Sereny Williams to aż 10 kolejnych występów w Wielkich Szlemach przynajmniej na etapie 1/4 finału - między US Open 2014 oraz Australian Open 2017. Serię zakończyła wówczas przerwa macierzyńska genialnej zawodniczki.

      Młoda kobieta uśmiecha się i trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle banerów turnieju tenisowego
      Iga Świątek AFP
