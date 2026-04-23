Błyskawiczne zwycięstwo Świątek, ale co się stało później. Jest komunikat WTA

Maciej Brzeziński

Iga Świątek rozpoczęła Mutua Madrid Open od starcia z Darią Snigur. Polka była faworytką w starciu z Ukrainką i wywiązała się z tej roli niemalże bezbłędnie. Spotkanie trwało nieco ponad godzinę, a chwilę po ostatniej piłce pojawił się komunikat WTA.

Iga Świątek pokonała Darię Snigur i awansowała do 3. rundy turnieju w Madrycie

Iga Świątek ma za sobą bardzo trudne tygodnie. Polka w tym sezonie nie dotarła do żadnego półfinału. 24-latka najczęściej odpada na etapie 1/4 finału. Tak było m.in. kilka dni temu w Stuttgarcie, gdzie przegrała z Mirrą Andriejewą. Polka w Niemczech była także pierwszy raz ze swoim nowym trenerem Francisco Roigem, który zastąpił Wima Fissette'a.

Świątek z Niemiec ruszyła prosto do Hiszpanii. W Madrycie trwa właśnie turniej WTA rangi "1000". Polka jest rozstawiona z numerem "4" i w pierwszej rundzie miała wolny los. W czwartek rozegrała swoje pierwsze starcie, a jej rywalką była Daria Snigur.

Mecz od pierwszej piłki toczył się pod dyktando Świątek, która szybko wyszła na prowadzenie 5:1. Ukrainka wówczas wygrała jednego gema, ale na więcej nie było jej stać. Tym samym pierwsza partia - po 31 minutach - padła łupem Polki.

Drugi set nie układał się już tak dobrze dla Świątek, która na początku została przełamana i przegrywała 0:2. Później wygrała sześć gemów z rzędu i zakończyła spotkanie, które trwało 61 minut. - Jestem bardzo szczęśliwa ze zwycięstwa. Madryt jest dla mnie specjalnym miejscem - mówiła Polka w pomeczowej rozmowie.

Komunikat WTA po meczu Świątek. Nie mieli wątpliwości

Chwilę po zakończeniu spotkania z Ukrainką pojawił się komunikat WTA, który okraszony został nagraniem z piłką meczową.

Mocna inauguracja Świątek
czytamy na oficjalnym profilu WTA w serwisie X.

Nie był to jedyny komunikat dotyczący meczu Świątek - Snigur. Tuż po pierwszym secie na profilu WTA pojawił się raport meczowy. - Kontrola Igi. Świątek wygrywa gładko pierwszego seta przeciwko Snigur - można było przeczytać.

Rywalką Świątek w 3. rundzie będzie zwyciężczyni spotkania Alycia Parks - Ann Li. Amerykański bój rozegrany zostanie w czwartek.

