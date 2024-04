Błysk Igi Świątek, rywalka szybko odpuściła. Nie miała najmniejszych szans

Iga Świątek kilka dni po udanym występie w Billie Jean King Cup, gdzie poprowadziła reprezentację Polski do wygranej ze Szwajcarią i awansu do finałów imprezy, zainaugurowała sezon na swojej ulubionej nawierzchni, czyli mączce. Liderka rankingu WTA przystąpiła do turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie wygrała dwie poprzednie edycje. Również teraz niespełna 23-letnia zawodniczka jest faworytką do końcowego triumfu.

