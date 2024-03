Bilans Świątek to niemały szok. Zdumiewające wpadki, a kurs na rekord

W lutym było zresztą podobnie: najpierw efektowny sukces w Dosze , później też awans do półfinału w Dubaju i tam zaskakująca porażka z rosyjską kwalifikantką Anną Kalinską . Teraz wróciła do rywalizacji w Indian Wells i ma za sobą już dwa wygrane mecze .

Razem daje to 19 spotkań w tym sezonie i aż 17 zwycięstw . Jeśli we wtorek Iga pokona też Julię Putincewą , pierwszy raz w karierze dobije do 18 zwycięstw w 20 pierwszych meczach w roku. I tą statystyką wielu kibiców może się zapewne zdziwić.

Odważne wejście Igi Świątek do rywalizacji WTA. I pierwsze sukcesy

Iga Świątek swoje starty w rywalizacji WTA zaczęła na dobre w 2019 roku - wcześniej grała w turniejach z cyklu ITF. Wchodziła więc do prawdziwego touru z końca drugiej setki rankingu, i choć nie było to może "wejście z futryną", to jeszcze przed swoimi 17. urodzinami pokazała się z dobrej strony. Wygrała 13 z 20 meczów, w Australian Open przeszła kwalifikacje, w Indian Wells i Miami to się nie udało. Ten dwudziesty mecz przypadł na turniej w WTA 250 w Lugano, gdzie po raz pierwszy awansowała do finału.