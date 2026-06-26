Bije na alarm ws. Świątek. "Bez tego się nie podniesie"

Polki w 1. rundzie Wimbledonu losowały ze zmiennym szczęściem. - Magda Linette gorzej wylosować nie mogła. Druga Magda też trafiła nie najlepiej. Poradzić powinny sobie Maja z Igą, choć ta druga musi uważać. Zwłaszcza po tym, co pokazała ostatnio w Bad Homburg - mówi nam Tomasz Wolfke, tenisowy ekspert, komentator Eurosportu.

Trudne mecze Polek w 1. rundzie Wimbledonu

Żeby lepiej zobrazować to, o czym mówi ekspert, zobaczmy jak wyglądają pary 1. rundy.

Iga Świątek - Taylor Townsend

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew

Magda Linette - Mirra Andriejewa

Magdalena Fręch - Anna Kalinska

I teraz już wiadomo, dlaczego Wolfke tak jednoznacznie skwitował wynik losowania Linette. - Andriejewa dobrze radzi sobie na wszystkich nawierzchniach, na trawie też jest groźna. Moim zdaniem obie Magdy mają trudne mecze i jeśli choć jednej z nich uda się awansować do drugiej rundy, będzie to sukces - ocenia Wolfke.

Iga Świątek musi uważać. "Napsuje jej krwi"

Polscy kibice liczą jednak na to, że nawet jeśli tam stracimy, to show zrobią Świątek i Chwalińska. Według naszego eksperta nie jest to jednak takie oczywiste. - Maja jest na fali wznoszącej, Iga na opadającej, ale jedna i druga stają przed olbrzymim wyzwaniem - zwraca uwagę Wolfke i przechodzi do konkretów.

- Iga musi uważać, bo Townsend trudno zaliczyć do słabych rywalek. Jej woleje i szybkość reakcji mogą napsuć krwi Polce. Z racji umiejętności deblowych Townsend, to będzie trudny mecz dla Świątek. A pamiętajmy, że mówiąc o takiej zawodniczce, jak Iga, to nie myślimy o pierwszej rundzie, ale o finale. Z tym ostatnim może być kłopot, ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że jeśli nie będzie drugiego tygodnia, to będzie można załączyć potężny alarm - przekonuje nasz rozmówca.

Brak ćwierćfinału i zmiana psychologa u Świątek?

Brak ćwierćfinału powinien według Wolfke skutkować kolejnymi odważnymi decyzjami w sztabie. - Już ta porażka w Bad Homburg, gdzie w pierwszym secie Iga zrobiła siedem podwójnych błędów, pokazała, że jest coś nie tak z emocjonalnym podejściem. Może być tak, że na to pomoże już tylko zmiana psychologa. W końcu te okresy dobrej gry Igi są ostatnio coraz krótsze i nie dają finałów, a co dopiero turniejowych zwycięstw. A duża liczba błędów serwisowych wskazuje na brak pewności siebie, wiary i stabilizacji emocjonalnej - wskazuje Wolfke.

- Jeszcze poczekajmy, jeszcze nie róbmy nerwowych ruchów, ale jeśli w Wimbledonie nie wydarzy się nic dobrego, to stanie się jasne, że muszą być zmiany w sztabie. Nie teraz, bo to dysfunkcjonalne. Natomiast po sezonie jak najbardziej. Szkoleniowo nie da się znaleźć lepszej opcji niż Roig z Nadalem. Natomiast inne rzeczy można ruszyć. Wiem, że w przypadku psychologa to będzie zmiana fundamentalna, ale może nie być innego wyjścia. Bo jak tak dalej pójdzie, to Iga nie zagra w turnieju mistrzyń, wypadnie z TOP10 i wtedy dopiero się zacznie - komentuje Wolfke, a my dodajmy, że jeśli Iga osiągnie drugi tydzień, to w ćwierćfinale może zagrać z Eliną Switoliną.

Prognoza dla Chwalińskiej. Trzy, cztery mecze

Powodów do niepokoju nie ma chwilowo Chwalińska. - Sawangkaew, czyli jej pierwsza rywalka, to taka Maja sprzed dwóch miesięcy. Tajka jest mało znana. Jeśli Mai miał zaszkodzić brak gry w jakimś turnieju na trawie, to będzie to taki świetny mecz na przetarcie. Inna sprawa, że według mnie nie powinno być źle. Maja solidnie potrenowała na trawie, to też ma swoją wartość. Trzy, cztery mecze w Wimbledonie, to coś, co jest w stanie osiągnąć. A jak cztery, to może znów spotkać się z Andriejewą - zauważa Wolfke.

Ekspert jest ostrożny w ocenie szans Chwalińskiej z jednego powodu. - Liczę, że na koniec Maja okaże się zawodniczką na miarę TOP10, ale żeby móc wydać taką ocenę trzeba zobaczyć jej wyniki na trawie i na kortach twardych. Mądrzejsi będziemy po US Open. Tymczasem czwarta runda na Wimbledon, to będzie coś. Zwłaszcza że w trzeciej może wpaść na Muchovą, a to nie będzie łatwa przeszkoda. Wtedy szykuje się ciężki bój, jak ze Sznajder w Roland Garros - kończy Wolfke.

Iga Świątek AFP

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP

Magda Linette SMG/Shutterstock East News





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