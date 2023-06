Biało-czerwony Paryż. Polscy kibice wspierają Igę Świątek w finale

Iga Świątek po raz kolejny z karierze dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju w stolicy Francji. Polska tenisistka ma na swoim koncie już dwa triumfy meczach na paryskich kortach i wiele wskazuje na to, że w tym roku po raz trzeci zostanie "królową Rolanda Garrosa". 22-latka może liczyć na wyjątkowe wsparcie - polscy kibice przylecieli bowiem do Paryża, by dopingować liderkę rankingu WTA w meczu z Czeszką Karoliną Muchovą.