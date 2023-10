"Bezwzględna" Iga Światek. Vondrousova mogła się obawiać przed WTA Finals

Niemalże do ostatniego momentu trwało bowiem przygotowanie chociażby kortu centralnego, przez co tenisistki nie były w stanie na spokojnie zaznajomić się z obiektem. Gdy prace jednak już domknięto, to i tak... stan nawierzchni na obiektach pozostawił wiele do życzenia, co mocno skrytykowała Aryna Sabalenka.