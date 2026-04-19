Bezpardonowy atak Rosjan na Abramowicz. Naprawdę to o niej napisali

Od dłuższego czasu wśród kibiców dziennikarzy i ekspertów trwa dyskusja na temat obecnej sytuacji Igi Świątek. Jeszcze kilka sezonów temu Raszynianka dominowała na światowych kortach, a rywalki nie mogły znaleźć sposobu na to, aby ją pokonać. Z czasem jednak sytuacja zmieniła się diametralnie, a dziś nasza tenisistka podczas ważnych turniejów odgrywa raczej drugoplanowe role. Ba, Polka ostatni turniej wygrała w ubiegłym sezonie w Seulu, pokonując w finale Jekatierinę Aleksandrową 1:6, 7:6(3), 7:5.

Rozpoczęcie trwającego obecnie sezonu zapowiadało się dobrze. Podczas Australian Open Iga Świątek dotarła aż do ćwierćfinału, gdzie musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny. Kibice mieli nadzieję, że Polka sięgnie po upragniony końcowy triumf w Katarze. Podobnie jak w Melbourne jednak, udało jej się dotrzeć jedynie do ćwierćfinału. Na tym etapie imprezy lepsza okazała się Maria Sakkari. również w 1/4 finału, również na etapie 1/4 finału Świątek zakończyła swój udział w turnieju w Indian Wells, gdzie w przeszłości wygrywała już dwukrotnie.

Punktem kulminacyjnym okazał się jednak turniej w Miami. Wówczas doszło do olbrzymiej sensacji, a sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przegrała mecz otwarcia z Magdą Linette 6:1, 5:7, 3:6. Po tej porażce Polka postanowiła dokonać zmian z swoim sztabie szkoleniowym i zakończyła współpracę z Wimem Fissettem, a do jej sztabu dołączył Francisco Roig. Decyzja ta wywołała poruszenie w środowisku tenisowym - rozpętała się dyskusja na temat tego, czy z posadą pożegnać nie powinna się także Daria Abramowicz, psycholożka Igi. Wielu ekspertów argumentowało, że Świątek podczas spotkań nerwowo reaguje na to, co dzieje się na korcie, a rady od Abramowicz wcale nie przynoszą efektów.

Daria Abramowicz pod ostrzałem Rosjan. Mocne słowa o psycholożce Igi Świątek

Teraz o Darii Abramowicz i jej roli w teamie Igi Świątek. Znów zrobiło się głośno. Dziennikarze rosyjskiego portalu "sports.ru" opublikowali artykuł na temat psycholożki byłej liderki światowego rankingu kobiecego tenisa. Już na wstępie pokusili się o bardzo mocne słowa, nazywając Darię Abramowicz "nowym głównym czarnym charakterem kobiecego tenisa". Rosjanie głośno przyznali, że rady, które Abramowicz daje swojej podopiecznej, nie pomagają jej podczas meczów, a psycholożka często wykracza poza swoje zawodowe obowiązki i zbyt mocno ingeruje nie tylko w treningi, ale również w życie prywatne sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

Polskiej psycholożce wypomniano m.in. sytuację z serialu dokumentalnego Netflixa "Break Point", kiedy Iga Świątek wybrała się do fryzjera, a towarzyszyła jej właśnie Daria Abramowicz. Kobieta w dość stanowczy sposób próbowała wpłynąć na to, jaką fryzurę wybierze jej podopieczna. Jednym z poważniejszych zarzutów pod adresem Abramowicz jest to, że podważa ona kompetencje pozostałych członków sztabu szkoleniowego Igi Świątek. Przytoczono nawet słowa pierwszego trenera Polki, Artura Szostaczko, który w rozmowie z Dariuszem Ostafińskim z Interii w dość mocnych słowach wypowiedział się na temat psycholożki: "Ja to widzę tak, że w relacji psycholog - zawodnik przeważnie jest jakieś uwikłanie i uzależnienie. I psycholog ma w tym układzie przewagę".

Na zdjęciu Iga Świątek. W tle jej psycholog Daria Abramowicz

Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz

Daria Abramowicz i Iga Świątek

