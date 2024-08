Bezpardonowy atak na Igę Świątek. Zbigniew Boniek musiał zareagować. "Chamstwa przybywa z dnia na dzień"

Liderka rankingu WTA wskazywana była jako faworytka rywalizacji na kortach w Paryżu. Nic dziwnego - mączka to jej ulubiona nawierzchnia, a do rywalizacji przystępowała opromieniona kolejnym już triumfem w Rolandzie Garrosie, czyli turnieju rozgrywanym... na tych samych kortach. Niestety, marzenia o złocie rozwiały się w czwartek. Zbyt mocna okazała się Zheng Quinwen , a nasza reprezentantka bardzo źle to zniosła.

Po porażce w półfinale Świątek szybko zniknęła w tunelu prowadzącym do szatni, a kiedy ostatecznie wyszła przed kamerę "Eurosportu", nie była w stanie rozmawiać. Odeszła na bok i się rozpłakała. Także innym dziennikarzom rzuciła krótkie "sorry, następnym razem". To jasno pokazywało, jak bolesna była dla niej ta klęska. Na szczęście we właściwym momencie zdołała się podnieść. W meczu o brązowy medal rozbiła Annę Karolinę Schmiedlovą, oddając jej tylko trzy gemy.