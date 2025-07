Bezpardonowy atak na Igę Świątek. "To, co mówi, nie jest prawdą"

Iga Świątek nie tak dawno po raz kolejny dała jasno do zrozumienia, że nie podoba jej się obecna sytuacja w tenisie. Polka już wcześniej głośno mówiła o tym, że tenisiści i tenisistki w porównaniu do sportowców uprawiających inne dyscypliny mają niezwykle napięte kalendarze i bardzo często brakuje im czasu na regenerację pomiędzy poszczególnymi turniejami, przez co spada poziom ich gry. W podobnym tonie była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa wypowiedziała się podczas konferencji prasowej poprzedzającej jej pierwszy mecz na Wimbledonie z Poliną Kudiermietową.

Do słów polskiej zawodniczki postanowił odnieść się szef portalu "puntodebreak.com", Jose Moron . Dziennikarz nie gryzł się w język i otwarcie skrytykował Igę Świątek , zarzucając jej… mijanie się z prawdą . "Przykro mi, ale to, co mówi Iga, NIE jest prawdą. Podczas gdy wszyscy rozumieją, że kalendarz należy przebudować, aby był lepszy, nieprawdą jest, że powinna grać w 20 turniejach. W rzeczywistości zagrała w 16 turniejach w zeszłym roku. Jeśli nie chce grać w imprezach WTA 500, powinna zaakceptować 0 w rankingu i odpocząć " - rozpoczął swój wpis na portalu X.

Dziennikarz następnie stwierdził, że panie w porównaniu do panów znajdują się w całkiem komfortowej sytuacji - ich sezon kończy się wcześniej, a one w walce o wielkoszlemowe trofea grają mecze do dwóch wygranych setów. Na tym jednak Hiszpan nie zakończył swojej wypowiedzi. Przechodząc do meritum stwierdził on bowiem, że Polka nie powinna narzekać, gdyż w porównaniu z innymi zawodniczkami i tak znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji i może pozwolić sobie na pomijanie mniej ważnych imprez. "Tak jak powiedziałem, rozumiejąc jej pozycję i fakt, że nie ma zbyt wiele odpoczynku, bo prawie go nie ma, ona jest w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Są i tacy, którzy nie zarabiają nawet jednej czwartej tego, co ona, grając każdego roku o wiele więcej" - podsumował krótko.