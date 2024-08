Iga Świątek po raz kolejny nie zdołała zdobyć końcowego trofeum w Cincinnati. W ubiegłym sezonie Polka dotarła do półfinału, w którym musiała uznać wyższość Amerykanki Coco Gauff. Tym razem natomiast nasza tenisistka na tym samym etapie imprezy poległa w walce z Aryną Sabalenką. Po tym spotkaniu opinie ekspertów były mocno podzielone. Wielu z nich stwierdziło, że liderka światowego rankingu w meczu z Białorusinką "nie pokazała pazura", inni natomiast chwalili 23-latkę za walkę do ostatniej piłki.

Internauci snują teorię na temat formy Igi Świątek. Maciej Ryszczuk nie wytrzymał. "To nie prawda"

Na temat obecnej formy pięciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej dyskutować zaczęli również internauci. Jeden z nich zaczął snuć teorie, którymi podzielił się w mediach społecznościowych. "Szaleństwem jest patrzeć wstecz, szczególnie na ten US Open i widzieć, o ile bardziej wysportowana była w porównaniu z obecnym sezonem. Jej gra w obronie jest znacznie gorsza, ponieważ nie ma takiej szybkości, jaką miała tutaj (na nagraniu - przyp. red.). Nie jestem pewien, dlaczego to straciła. Może to po prostu większy nacisk na siłę niż na szybkość, a może kontuzja?" - zastanawiał się.