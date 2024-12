Bezpardonowy atak na Igę Świątek. Gwiazdor grzmi o "obrzydliwej" sytuacji

W czwartek 28 listopada Iga Świątek poinformowała o pozytywnym wyniku testu antydopingowego. Polka została natychmiastowo zawieszona na jeden miesiąc. Sprawę szybko udało się wyjaśnić, a winny okazał się lek z melatoniną, fabrycznie zanieczyszczony zakazaną w sporcie trimetazydyną. Mimo to nasza tenisistka padła ofiarą ataków ze strony Nicka Kyrgiosa, który zarzucał Świątek, że każdy będzie mógł teraz użyć słów o niewiedzy. Grek znów uderzył w wiceliderkę światowego rankingu, podobnie jak i w Jannika Sinnera, który także miał problemy antydopingowe.

Kyrgios nie owija w bawełnę. Grek atakuje Igę Świątek i Jannika Sinnera

Od Włocha w marcu pobrano próbkę w trakcie turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells, która wykazała obecność w organizmie śladowych ilości metabolitu clostebolu . Widnieje on na liście substancji zakazanych, jako środek anaboliczny. Kolejna próbka również dała wynik pozytywny, ale Sinner w obu przypadkach odwoływał się od decyzji i mógł kontynuować grę . Zawodnik tłumaczył się, że substancja znalazła się w jego organizmie w wyniku skażenia przez członka swojego sztabu. Ten miał stosować dostępny bez recepty spray zawierający właśnie clostebol, w celu leczenia drobnej rany.

Wyjaśnienia tenisisty uznano za wiarygodne, a Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa zdecydowała o uchyleniu zawieszenia. 15 sierpnia odbyła się rozprawa, a wyrok był jednoznaczny - Jannik Sinner jest niewinny. Trybunał ustalił, że w sprawie nie stwierdzono winy ani zaniedbania, w związku z czym nie orzeczono okresu niekwalifikowalności. Tyle że Włochowi wciąż grozi zawieszenie, bowiem WADA, twierdzi, że "postępowanie i decyzja ITIA były niezgodne z obowiązującymi przepisami", dlatego też sprawa została skierowana do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie.

Mimo że sprawa Igi Świątek została wyjaśniona, to Nick Kyrgios uważa, że to, jak potraktowano wpadki Polki oraz właśnie Sinnera, jest "obrzydliwe".

- Uważam, że w naszym sporcie sprawę dopingu potraktowano okropnie. Dwóch najlepszych zawodników świata zostało ukaranych za doping, co jest obrzydliwe dla naszego sportu. To okropnie wygląda - powiedział 29-latek na konferencji prasowej przed turniejem w Brisbane.

Poważne zarzuty Kyrgiosa pod adresem gwiazd tenisa. Mówi o jawnej nieuczciwości

To nie koniec mocnych słów z ust Kyrgiosa. Grecki tenisista poszedł o krok dalej i zarzucił światowej stawce, że wiele tenisistek i tenisistów oszukuje i wszyscy o tym wiedzą, ale nikt o tym głośno nie mówi.

- Obecnie poziom uczciwości tenisa jest fatalny. Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie chce o tym mówić. To nie jest w porządku. Wiem, że ludzie nie lubią, gdy mówię wprost o pewnych rzeczach, ale jestem po prostu szczery wobec siebie - powiedział Kyrgios, który wraca do do gry po roku przerwy spowodowanej kontuzją nadgarstka.