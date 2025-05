Bezlitosny dla Igi Świątek przed Rolandem Garrosem. "Ostatnia szansa"

Boris Becker o sytuacji Igi Świątek. "Ciąży na niej duża presja"

"Nie powiedziałbym, że to już koniec, ale z pewnością ciąży na niej duża presja. Nie gra na poziomie, do którego nas przyzwyczaiła. Kiedy mistrzyni wraca w miejsce, w którym odniosła ogromny sukces - jak Iga na korty Rolanda Garrosa - to działa to na jej korzyść. Ale trzeba przyznać, że ten sezon na mączce nie układa się po jej myśli. Coś ewidentnie nie działa, coś się zacięło. Nie wiem dokładnie co, ale mam wrażenie, że to dla niej ostatnia szansa, aby pokazać, że nadal jest najlepsza z najlepszych" - ocenił w rozmowie z "Faktem".