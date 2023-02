Bezcenny gest Świątek po triumfie! Komentator parsknął śmiechem

Iga Świątek w wielkim stylu awansowała do finału turnieju WTA w Dubaju. Polka pokonała Cori "Coco" Gauff 6:4, 6:2 i w meczu o tytuł zmierzy się z Jessicą Pegulą lub Barborą Krejcikovą. Dla naszej reprezentantki była to już szósta wygrana z rzędu i potwierdzenie, że obecnie znajduje się w wielkiej formie. Tuż po zakończeniu starcia przyznała, że choć z Amerykanką gra często, nigdy nie są to pojedynki łatwe. Zdedycowała się też wystosować wiadomość do... taty, który ma przyjechać na finał. Zrobiła to w sposób, który sprawił, że komentator parsknął śmiechem.