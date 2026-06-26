Sezon zmagań na kortach trawiastych jest bardzo krótki - trwa raptem pięć tygodni. Trudno jakość specjalnie przygotować się do gry na tej nawierzchni, trzeba mieć trochę szczęścia, a triumfatorzy przy Church Road dość często bywają... zaskakujący. Zwłaszcza w rywalizacji pań. Trzy lata temu wygrała nierozstawiona Marketa Vondrousova, dwa lata temu - jej rodaczka Barnora Krejcikova, nr 31 w drabince. A rok temu - Iga Świątek, która miała w drabince "8", była świeżo po finale w Bad Homburg, ale czekała na jakikolwiek tytuł po ośmiomiesięcznej pracy z Wimem Fissettem.

I w Londynie go zdobyła - wygrywając w niecałą godzinę 6:0, 6:0 z Amandą Anisimovą.

Teraz 25-letnia zawodniczka z Raszyna przyleciała do Anglii go bronić, znów będą w skomplikowanej sytuacji. W tym sezonie ani razu nie dotarła do finału, występ w Paryżu zakończył się rozczarowaniem. Niemniej dziś miała trzeci numer rozstawienia, co i tak dawało dość uprzywilejowaną pozycję.

Nowością zaś jest to, że wśród rozstawionych znalazła się Maja Chwalińska. Do zmagań na Stade Roland Garros przystępowała jako zawodniczka z drugiej setki rankingu, nigdy w TOP 100 nie było. A tam zagrała turniej życia, wygrała dziewięć spotkań, dopiero w finale zastopowała ją Mirra Andriejewa. Wskoczyła na 21. miejsce na świecie, organizatorzy przyznali jej "dziką kartę", zwalniając z gry w kwalifikacjach. Jako "20" w turnieju była pewna, że w dwóch pierwszych rundach nie wpadnie na rywalkę ze ścisłej czołówki. Choć i z tyłu czaiły się bardzo groźne przeciwniczki.

Na taki przywilej nie mogli zaś liczyć: Magdalena Fręch i Magda Linette w turnieju kobiecym oraz Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz w zmaganiach męskich.

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Pozycja Świątek w rankingu sprawiała, że dopiero na etapie półfinału mogła wpaść na Arynę Sabalenkę lub Jelenę Rybakinę, czyli liderkę i wiceliderkę rankingu WTA. Białorusinka znalazła się na szczycie drabinki, Kazaszka - na jej dole.

I właśnie do dolnej sekcji trafiła Iga, co oznacza, że w 1/2 finału może trafić na Rybakinę. A wcześniej na Elinę Switolinę lub Martę Kostiuk (1/4 finału), Jasmine Paolini lub Clarę Tauson (1/8 finału) i Alexandrę Ealę (trzecia runda). Zacznie jednak od potyczki z nieobliczalną Taylor Townsend - wielkoszlemową mistrzynią w deblu z Paryża, wiceliderką rankingu w tej specjalności. Mogły grać na starcie singla w Paryżu, było na to 50 procent szans, wtedy jednak do Taylor dolosowano Coco Gauff.

Potencjalna ścieżka Świątek w Londynie:

1. runda: Taylor Townsend

2. runda: Karolina Pliskova/ Tereza Valentova

3. runda: Alexandra Eala/Serena Williams/Maya Joint

1/8 finału: Jasmine Paolini/Clara Tauson/Maria Sakkari

1/4 finału: Elina Switolina/Donna Vekić/Emma Navarro/Marta Kostiuk

1/2 finału: Jelena Rybakina/Amanda Anisimova/Madison Keys/Diana Sznajder/Linda Noskova

Chwalińska trafiła do górnej połówki - z Sabalenką. Do sekcji z Mirrą Andriejewą - ich starcie jest możliwe już w czwartej rundzie. Najpierw jednak 24-letnia zawodniczka musi wygrać dwa mecze z zawodniczkami nierozstawionymi, a później - z Karoliną Muchovą (nr 10). Zacznie zaś od potyczki Mananchayą Sawangkaew, zawodniczką z kwalifikacji.

Potencjalna ścieżka Chwalińskiej w Londynie:

1. runda: Mananchaya Sawangkaew

2. runda: Alycia Parks lub Alicia Dudeney

3. runda: Karolina Muchova/Bianca Andreescu/Shuai Zhang

1/8 finału: Mirra Andriejewa/Barbora Krejcikova/Qinwen Zheng/Katerina Sinikakova

Pecha miała Magda Linette - ona zmierzy się już na starcie z Mirrą Andriejewą. Choć wie, jak smakuje wygrana nad Rosjanką w ważnym turnieju, pokonała ją dwa lata temu w igrzyskach w Paryżu.

Magdalena Fręch zagra z kolei z Anną Kalinską.

Wracająca do Wimbledonu Serena Williams zmierzy się z Australiką Mayą Joint.

Ciężką przeprawę może mieć Sabalenka - już w trzeciej rundzie może ją czekać potyczka z Jeleną Ostapenko.

Najciekawsze pary w turnieju kobiecym w 1/64 finału:

Katerina Siniakova - Qinwen Zheng

Magda Linette - Mirra Andriejewa

Magdalena Fręch - Anna Kalinska

Emma Navarro - Paula Badosa

Jasmine Paolini - Robin Montgomery

Maria Sakkari - Clara Tauson

Serena Williams - Maya Joint

Diana Sznajder - Eva Lys

Iga Świątek - Taylor Townsend

W męskim turnieju Hubert Hurkacz wpadł na rozstawionego z "11" Caspera Ruuda. I gdyby grali na mączce, szanse Polaka byłby niewielkie. Na trawie może to się zmienić. Zwłaszcza, że Norweg nigdy nie przeszedł tu... drugiej rundy.

Majchrzak zaś wylosował Chilijczyka Alejandro Tabilo (nr 30) - dojdzie tu do rewanżu za ich spotkanie z... pierwszej rundy w Paryżu. Wtedy lepszy okazał się zawodnik z Ameryki Południowej, ale korty trawiaste powinny być atutem Polaka.

Maja Chwalińska Wojciech Kubik East News

Iga Świątek Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





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