Bayern Monachium stawia wyzwanie Idze Świątek! Polka jak Robert Lewandowski

W przegranym meczu z Ons Jabeur Iga Świątek popisała się widowiskowym i - przede wszystkim - celnym kopnięciem piłeczki tenisowej, przez co organizatorzy Wimbledonu momentalnie zestawili ją z Robertem Lewandowskim. Zauważyli to pracownicy mediów społecznościowych Bayernu Monachium, stawiając przed polską tenisistką trudne do wykonania zadanie.

